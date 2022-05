El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO supervisará avances del Tren Maya durante gira por Yucatán

El mandatario anunció que mañana iniciará su gira presidencial por la Península de Yucatán con el fin de supervisar los avances en las obras del Tren Maya. Por ello, realizará un sobrevuelo en helicóptero por los mil 500 kilómetros del tramo y los trabajos en el terraplén.

Más de un millón de adultos mayores se han inscrito a padrón para recibir pensión

La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que con la ampliación de edad de 65 a 67 años para recibir la pensión para adultos mayores, se han inscrito más de un millón de personas para recibir el apoyo. Apuntó que se es espera que en este año se termine de pagar los tres bimestres atrasados a este nuevo grupo.

UNAM debe reformarse: AMLO; asegura que será respetuoso de autonomía

A pesar de sus recientes críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), López Obrador aseguró que su gobierno siempre apoyará a la institución, además de que respetará su autonomía, nunca faltará la educación media superior y superior en el país.

AMLO califica de retrógradas a políticos que se oponen a plan Agua para La Laguna

El jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que nombrará a Gabriel García como encargado del programa Agua Saludable para La Laguna, por lo que ayer solicitó su licencia como legislador. A la vez, usó la oportunidad para calificar de retrógradas a quienes se oponen al proyecto y han interpuesto amparos para detener su implementación.

“Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador, va a pedir licencia de hacerse cargo del programa Agua Saludable, habíamos acordado que no iba a haber problema, pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano, voy yo y me dicen ‘no hay problema, todos ayudamos’ y ahora hay dos amparos, están promoviendo otro más”, dijo.

Alfonso Durazo no tiene derecho a fallarle al pueblo de Sonora: AMLO

López Obrador consideró que su ex secretario de Seguridad y ahora gobernador, Alfonso Durazo, no tiene derecho a fallarle al pueblo de Sonora. Asimismo, celebró que los sonorenses hayan decidido cambiar de opinión y dejar de votar por el PRI y el PAN, que siempre ganaban las elecciones estatales.

?“La responsabilidad es de Alfonso, no tiene derecho a fallar, no puede fallarle al pueblo de Sonora porque la gente se ha portado a la altura de las circunstancias. Entonces ya lo de los ex gobernadores es otro asunto, es una etapa nueva la que se inaugura se inicia en Sonora y hay que aprovecharla y no caer en los mismos vicios, en los mismos errores”, sostuvo.