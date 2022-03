‘Defender al pobre no es ser comunista’: cita López Obrador al Papa

La Cuarta Transformación se encamina a un gobierno comunista, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a recordar las recientes palabras del Papa Francisco: “defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio”.

El mandatario federal destacó la labor social del Sumo Pontífice y recordó que en su visita a México, durante sus homilías abordó distintas problemáticas como la pobreza, la desigualdad, de las violaciones a los derechos humanos, entre otros.

“Algunos dicen que estamos estableciendo el comunismo. A mí me agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco, quien es excepcional, no puedo decir lo mismo de todos; es un dirigente espiritual y mundial de primer orden. Me llamó la atención esto, ojalá lo lean los conservadores de México”, afirmó esta mañana en Culiacán, Sinaloa.