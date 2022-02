Diputados aprueban en lo particular miscelánea fiscal 2021; va al Senado

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal 2021, pero Morena y sus aliados rechazaron de última hora una propuesta para eliminar el IVA en toallas sanitarias, compresas, tampones, copas o cualquier otro producto destinado a la gestión menstrual. Con el respaldo de legisladoras de todos los grupos parlamentarios, dicha reserva fue aceptada durante la discusión en lo particular, pero al ser votada por separado, a petición de la bancada morenista, el Pleno la desechó con 218 votos en contra, 185 a favor y once abstenciones.

Tras rechazar otras 156 reservas en una discusión de más de doce horas, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación.

Previamente, el Pleno cameral aprobó en lo general la miscelánea fiscal que, entre otros aspectos, faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a utilizar “herramientas tecnológicas” para tomar fotografías y vídeos durante sus visitas a domicilios de contribuyentes, en lo que se ha llamado “Big Brother Fiscal”. Prevé asimismo el bloqueo de las plataformas digitales (Uber, Netflix, Spotify, Airbnb y Amazon, entre otras) en caso de incumplir la retención y pago de ISR e IVA durante tres meses. Entre las reglas fiscales para 2021 destaca igualmente la posibilidad de cancelar autorizaciones a las donatarias cuando éstas obtengan más de 50 por ciento de sus ingresos por actividades diferentes a su razón social, lo que a juicio de la oposición pone en riesgo a cientos de organizaciones sociales.

Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó la reserva presentada por la legisladora Wendy Briceño, de Morena, para reducir a cero la tasa del IVA en productos de higiene menstrual, aun cuando esa medida representará una caída de 3 mil 400 millones de pesos en la recaudación. Acompañada por diputadas y diputados de diversos partidos y una manta monumental en la tribuna con la leyenda “Menstruación sin impuestos”, la legisladora morenista remarcó: “La política fiscal debe incluir una perspectiva de género; reiteramos, no se puede pagar un impuesto por menstruar. Si en esta tribuna hemos discutido y se han aprobado ajustes fiscales sobre otro tipo de bienes que afectan a la economía personal, como medicinas o alimentos, cuál sería la diferencia con los productos de gestión menstrual”. Te recomendamos: Para esto quiere el SAT tomar fotos y videos en las visitas domiciliarias La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, calificó el tema como un asunto de justicia tributaria para las mujeres, quienes pagan 3 mil 400 millones de pesos cada año por dicho impuesto. “Es por eso que eliminar este impuesto, que solamente pagan las mujeres por un proceso fisiológico, por el que pasamos de manera natural, es un asunto de justicia tributaria, con el cual tenemos que empezar a ver el tema de los impuestos”, dijo.

La coordinadora de la bancada perredista, Verónica Juárez, celebró la suma de diputadas de todos los grupos parlamentarios en la causa de la menstruación sin impuestos.