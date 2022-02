Eduardo Balcázar quiere darle voz a los que no tienen voz

Arrancó su campaña rumbo a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Eduardo Balcázar, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, inició su campaña con el objetivo de darle voz a los que no tienen voz.

Primeramente presentó a los compañeros y compañeras que lo acompañan en la planilla; después inauguró su casa de campaña para después trasladarse a saludar a tuxtlecos y tuxtlecas en el Parque Recreativo y Deportivo “Caña Hueca”.

Por la tarde, Balcázar estuvo en la colonia 6 de Junio, donde firmó los primeros acuerdos ante notario, comprometiéndose a “darle voz a los que no tienen voz”. “Somos un proyecto con ideas modernas y claras, estoy convencido de que los problemas no se pueden resolver con las mismas ideas ni con los mismos de siempre. Para eso estoy aquí, para darle voz a los que no tienen voz”, enfatizó.