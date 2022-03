Los Tecnócratas y el aumento de la gasolina, “No representa un problema”

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que «antes los tecnócratas decían que si aumentaba la gasolina no había problema porque la gente no tenía automóviles y no le afectaba».

«Esa era la concepción la mentalidad que prevalecía y el pueblo que tiene instituto certero sabe que no es así, si aumenta la gasolina aumentan todos los precios. El pueblo es sabio, sabe más que los tecnócratas aunque (estos) se crean mucho, técnicos que hasta se creen científicos», expresó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sistema de transporte en Acapulco

Ante el sistema de transporte Acabús que hace unos años comenzó, en el que algunos transportistas presuntamente fueron obligados a incorporarse a éste, llamó a que Jorge Mendoza, el director de Banobras, contacte al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, respecto a este tema.

“Estamos ayudando a gobiernos estatales todo lo que es mejorar el transporte público. Ayer en Monterrey se informó que Banobras invierte en trenes y vagones en el Metro de ese estado. Vamos a pedirle al director de Banobras que se ponga en contacto con el gobernador y ver qué podemos hacer”, dijo.

Caminata por la Verdad

El Presidente reiteró que no recibió a integrantes de la familia LeBarón y el poeta Javier Sicilia, tras finalizar la Caminata por la Verdad, la Paz y la Justicia, porque «no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tengan que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos y respetados».

Ante las personas que agredieron verbalmente a la caminata, aseguró «no corresponde a nosotros pues no alentamos eso».

«(Los de la caminata) entregaron un documento tanto un escrito como un estudio del CIDE, que por cierto es del 2018, pero ellos son atendidos como todos los ciudadanos. Acerca de la confrontación en la que no pasó a mayores eso tiene que ver con las diferencias que existen y desde luego no corresponde a nosotros no alentamos eso y se puede decir que.

Proceso interno en Morena

López Obrador respondió que mantendrá silencio respecto a la elección interna en Morena para elegir al dirigente del partido político pues, dijo, no tiene por qué participar y «la línea es que no hay línea y que se resuelva de manera democrática». «Nada, nada, nada, silencio. No hay cómplices si no que no me corresponde y no tengo por qué participar en eso y ya lo he dicho y deseo a todos los partidos que resuelven sus diferencias con la democracia; tengo licencia (por ser Presidente)», expresó.

Lo anterior luego de que Morena eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar, como dirigente electo ayer por la mayoría del Congreso Nacional Extraordinario, y también a Yeidckol Polevnsky, quien desconoció los acuerdos tomados por el máximo órgano de dirección.

Datos biométricos y el INE

El Presidente informó que dio instrucciones a la Segob para no insistir en el tema del uso de datos biométricos que está solicitando al Instituto Nacional Electoral (INE) para la elaboración de la llamada cédula de identidad.

«Di instrucciones a la Secretaría de Gobernación que no insistiera y metamos en eso y demos motivo de que tenemos intereses de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada persona y como están sensibles los del INE y además no es un asunto prioritario.

«Tener una identificación única genera sospechas e inquietudes y no queremos eso o hacerlo en su momento, no es prioritario», manifestó.

Genaro García Luna y la violencia

Al referirse a las víctimas de inseguridad en el país, el Presidente comentó que éstas padecieron de la violencia al estar Genaro García Luna como secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

«Muy lamentable miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna ¿o no tuvo nada que ver? Ya basta y desde luego todo nuestro respeto a los familiares y a las víctimas y además a los opositores», refirió.

De acuerdo con López Obrador, «hay organizaciones afines a conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando y no están exigiendo una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar la inseguridad con el uso de la violencia con el mátalos en caliente»

«Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo como el secretario de seguridad de Calderón estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que está detenido en Nueva York, García Luna ¿escucharon algo de eso o han escuchado algo sobre García Luna? Padecen amnesia y me empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de qué llegamos nosotros, guardaron silencio, callaron como momias”, añadió.

Maltrato animal

En materia del maltrato animal, dijo que se pedirá al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que se coordine esta demanda, «que tiene que ver con el poder legislativo» e hizo la invitación a que expertos se sumen a discutir el tema.

«Tengo información qué hay varias iniciativas en este tema. Lo importante sería tomar en cuenta todas las opiniones, no imponer nada, convencer. Por eso la posibilidad de un diálogo sobre el tema, a todos, como foros y recoger la opinión de la gente y ver qué se puede lograr por consenso».

Violencia en Guanajuato

Tras los reportes recientes de homicidios en Guanajuato, el Presidente reconoció que en este estado el número de estos «se no está saliendo de lo normal» además de que, dijo, hay bandas criminales que ahí se están confrontando.

«Lo de Guanajuato es algo que estamos atendidos, es complicado y en efecto hay mucha violencia (…) el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato. Llegó al 20 por ciento de los homicidios nacionales, sólo ahí y estamos trabajando para que se resuelva.

«No tenemos homicidios en Durango, Nayarit y Sonora e incluso ha habido disminución de homicidios en Tamaulipas, pero Guanajuato se nos está saliendo de lo normal, *se elevó muchos y son bandas que se están ahí confrontando», dijo.

Vía: Milenio