Noticias falsas de vacunación ponen en riesgo a adultos mayores

Exhortan a no caer en la desinformación

Janet Hernández/Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Autoridades de salud exhortan a la ciudadanía a no caer en el engaño de las noticias falsas sobre la campaña nacional de vacunación, ya que aún no existe una fecha precisa para su aplicación en este municipio y corresponde a la Secretaría del Bienestar la ejecución de dicho programa.

Aunque la campaña de vacunación ya se lleva a cabo de manera gradual en el estado, no hay una fecha precisa para su aplicación en San Cristóbal de Las Casas, por lo que piden no caer en la desinformación generada desde páginas en redes sociales que sólo buscan “likes” que no brindan información verdadera.

Esta ola de noticias falsas pone en riesgo a los adultos mayores pues implica sacarlos de casa a los supuestos lugares de vacunación en donde hacen filas innecesarias.

