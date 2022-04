?Pacientes de COVID-19 en terapia intensiva, se están salvando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Xalapa, en Veracruz, donde comenzará su gira de esta semana; reconoció el trabajo del gobernador Cuitláhuac García, de quien señaló que hace un trabajo eficiente y honesto.

Desmiente muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG

Tras los rumores de la supuesta muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Presidente dijo que se comprobó que fue un rumor.

“Están en su derecho”, sobre las protestas del fin de semana

«El derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir son parte de la democracia; consideró que hacen bien en protestar y manifestarse. No estamos construyendo una dictadura, nosotros legamos a la presidencia para hacer valer una autentica democracia y es lo que hay en el país, y desde luego no todos podemos pensar de la misma manera, tiene que haber pluralidad, tiene que haber oposición, es legal y legítimo; solo en las dictaduras no se permite la libre manifestación de las ideas».

Pacientes de COVID-19 en terapia intensiva, se están salvando

El Presidente dijo que tiene información de que los pacientes graves de covid-19 se están recuperando gracias a los esfuerzos del personal de salud.

Pide a gobernadores actuar con responsabilidad

Tras el bloque conformado por gobernadores panistas, el Presidente llamó a actuar con responsabilidad; dijo que este bloque es impulsado primordialmente por la cercanía de las elecciones.

«Partido es una parte, gobierno es todo; que actuemos todos con responsabilidad; y también decirles que yo no me voy a dejar, o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial; tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa de que el gobierno federal, desde los sótanos del poder, se está alentando a grupos opositores en ese estados si ya no se está en los tiempos del autoritarismo».