Parque temático de la serie Game of Thrones

La temporada final de Game of Thrones dejó a más de un fanático de la serie con ganas de saber qué pasó con los siete reinos y todos sus personajes, después de aquel final inesperado. Pero hay una buena noticia para que no sigas extrañando la famosa canción de Ice and Fire (Hielo y fuego). Pronto podrás vivir en carne propia la historia de George R.R. Martin en el nuevo parque temático Game of Thrones Studio Tour.

¿Sabes dónde? Cuando todo esto pase, podrás visitarlo en Irlanda del Norte, en los estudios Linen Mill, en la ciudad de Banbridge. Aún no hay fecha de estreno exacta, pero ya sabemos cuáles son algunas de sus atracciones y cuándo podría abrir.

Revivirás las escenas más icónicas de la serie y tendrás la oportunidad de explorar varios sets de filmación en 100 mil metros cuadrados. Se exhibirán vestuarios, como los asombrosos vestidos que utilizaron la Madre de Dragones, Cersei, Sansa y Melisandre, entre otros personajes; las imponentes armaduras que vestían Jon Snow, Arya, Jamie Lannister, Tyrion y otros; se incluyen las filosas espadas, la joyería, así como otros accesorios. Quién sabe, en una de esas te puedes unir a la guardia de la noche.

Los visitantes, además, podrán conocer cómo se hizo la serie a través del diseño y el uso de tecnología.

Imagina poder saborear el festín de la cosecha y degustar platillos al auténtico estilo de los señores de Invernalia. Ese deseo se hará realidad porque el parque contará con un restaurante que recreará los banquetes que viste en las distintas temporadas de la serie.

La apertura de Game of Thrones Studio Tour está programada para 2021, aunque aún no se ha dado a conocer un fecha exacta.

Todos los seguidores de Juegos de Tronos esperan ansiosos la fecha de apertura del parque temático. Por lo pronto, en estas vacaciones puedes maratonear la serie y sentir que el invierno está cerca.

