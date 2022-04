REC advierte frente frío No. 23

El gobernador llamó a tomar las debidas precauciones antes las afectaciones que traerá

M de R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que hoy está prevista la entrada del frente frío No. 23, lo que traerá lluvias intensas y fuertes vientos, para la parte norte del estado de Chiapas, por lo que llamó a tener los cuidados debidos y no bajar la guardia. “Protección Civil, el Gobierno del Estado y todas las instituciones federales estamos preparados para atender esta contingencia no deseada de la naturaleza. Evita el riesgo, porque la tierra está muy mojada y fácilmente se desliza, nos hagamos a un lado de las montañas, de los márgenes de los ríos, cuidemos nuestras pertenencias más importantes”, advirtió.

De igual forma, llamó a los habitantes de la Costa, ya que desde ayer comenzaron a sentirse fuertes vientos, que seguirán debido a las condiciones del clima, por lo que exhorta a no arriesgar a la familia, ya que el temporal que se avecina por el frente frío se va a estacionar el sábado y domingo.