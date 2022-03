El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los recursos obtenidos provenientes de actos de corrupción serán destinados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

López Obrador indicó que, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), «los presuntos delincuentes pueden devolver el dinero en una especie de reparación de daño y con se recupera el bien público y lo que es producto de la corrupción».

«Es una acción que significa recuperar dinero de los actos de corrupción o de delitos graves. Anteriormente no se recuperaba el dinero, incluso se devolvía el dinero a los delincuentes como ustedes saben se hicieron cambios a la Constitución, es delito grave la corrupción; no lo era.

«Es delito grave la facturación falsa para a evadir impuestos y hay un mecanismo que permite que la Fiscalía pueda recuperar los fondos sustraídos ilegalmente y mediante la extinción de domino (…) se ha tomado la decisión de que este dinero ingrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y esto nos va ayudar mucho para llevar acciones de bienestar», dijo en conferencia de prensa matutina.

Primer cheque

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo entrega de un cheque de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo Robado; sin embargo, no detalló la procedencia de estos recursos.

«Gracias a una denuncia hemos Iniciado acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hoy podemos decir que estamos entregando al Instituto un cheque por 2 mil millones de pesos, es un sólo caso, se inició gracias a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

«Recuperar la confianza y devolverle al pueblo lo que merece y hacer todas las gestiones necesarias para que este mal, el más profundo, pueda ser resuelto de esta manera. Tengo la esperanza y quizás el mes que entra tengamos otra noticia de esta naturaleza», dijo.

Reforma al feminicidio

En materia del tema del delito de feminicidio, el fiscal comentó que éste debe reformarse para que sea más sencillo y se pueda proteger a las víctimas del mismo.

«Fui invitado a hablar con las líderes de Morena y les expliqué que había una situación que había que reformar y que ese delito deberíamos hacerlo más sencillo para proteger a las víctimas en defensa de su vulnerabilidad», comentó.

De acuerdo con él, este delito se disparó en 137 por ciento en cinco años, por lo que » si tenemos un grupo vulnerable tenemos que ser más eficientes».

Protestas en la UNAM

López Obrador comentó que ante las protestas en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que «son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección», pero hay «grupos que usan esa causa que sinceramente no están por eso».

«En el caso de la UNAM siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección y más apoyo y ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones y agravio, eso no tiene discusión, es una causa justa; sin embargo, hay grupos que usan esa causa que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda», expresó.

El Presidente consideró que estos grupos «llamaron a no votar porque no querían que se transformara el país»

«En la UNAM, afortunadamente en la mayoría de las escuelas están laborando porque hace poco quisieron un conflicto mayor con actos violentos ¿Qué es eso de ir con marros a romper vidrios encapuchados que se dicen anarquistas? (…) El anarquismo es productivo, es transformador, esos son grupo extremistas y no se olviden que los extremos se juntan», manifestó.

Quitar ‘puentes’ no afectará

Tras anunciar la eliminación de los puentes vacacionales, López Obrador reiteró que ello no afectará al sector turístico, luego de autoridades hoteleras en Quintana Roo manifestaran lo contrario.

En ese sentido añadió que platicará el tema con ellos, pero «es más importante el bienestar y la paz y eso tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros valores y mantener nuestra memoria histórica que lo material».

«Decirle a los del sector en Quintana Roo que hicimos un esfuerzo especial para ayudar a que se limpiaran las playas del sargazo y se resolvió y que están llegando turistas; no va a afectar para nada y al contrario se va ayudar ¿Cómo no vamos a conmemorar el día de la promulgación de la Constitución de 1917? Si fue el día que se aprueba la ley de leyes», aseveró.

Vía: Milenio