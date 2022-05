Revisión de fideicomisos por aviadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, aunque se está pidiendo la desaparición de 109 fideicomisos, los beneficiarios continuarán recibiendo apoyo económico, pero que ahora será de manera directa, previo a su discusión en la Cámara de Diputados.

No habrá represión ni masacres: AMLO previo a 52 aniversario del 2 de octubre

Aseveró que el Estado Mayor Presidencial desapareció porque no tenía que existir un cuerpo de élite con más influencia que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), «no tenía por qué haber dualidad en cuanto a las fuerzas armadas, un cuerpo de élite que tenía más influencia que la Secretaría de la Defensa, se sentían más porque estaban cerca del presidente y ellos decidían todo». Agregó que «también tomé en cuenta la actitud del Estado Mayor cuando el 68 porque hay testimonios que ellos intervinieron en la represión estudiantil», pues reiteró que en su gobierno no habrá represión ni masacres, previo al 52 aniversario del 2 de octubre.

«Nosotros no vamos a dar motivo ni yo voy a dar órdenes para que se reprima al pueblo; no va a haber represión ni se va a perseguir a nadie, no se va a permitir que haya torturas, hasta ahora no hay ninguna denuncia, estoy pendiente que no suceda, no queremos que haya masacres como existían masacres hasta hace poco», comentó.