Santi, el niño de 9 años que venció al COVID-19 tras estar intubado 11 días

Santiago, niño de 9 años de edad, pasó 11 días intubado en un hospital del estado de Tlaxcala, tras lo cual superó el coronavirus COVID-19, aunque necesita un trasplante de médula ósea.

La madre del pequeño explicó que los doctores le indicaron que estaba muy grave y que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir.

A su corta edad, el menor ha logrado vencer varias batallas como cirugías, quimioterapias, tumores en los riñones, metástasis en hígado, así como un problema en la sangre llamado ‘pancitopenia’, lo que lo condiciona a leucemia, baja de defensas y lo expone a un mayor riesgo de complicación por COVID-19.

Me daba fiebre, no tenía fuerza ni para sentarme y era casi casi como si no tuviera huesos. También me acuerdo de que tenía un tubo metido en la boca, casi no podía dormir, tenía que buscar bien cómo acomodarme y esa noche me lo quitaron, pero no podía hablar, tenía que hacer señas y casi nadie me entendía”, detalló el menor.