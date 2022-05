Elisa Carrillo, una mexicana poderosa

EL INFORMADOR

La bailarina mexicana Elisa Carrillo recién fue distinguida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México, donde también destacan los nombres de otras importantes profesionales como Natalia Lafourcade, Marina de Tavira, Regina Blandón y la chef Claudia Albertina Ruiz Sántiz, entre otras.

En entrevista para EL INFORMADOR, Elisa, quien es primera bailarina del Berlín State Ballet, agradece esta distinción que se le otorga, que cabe resaltar, en anteriores ocasiones su nombre ha aparecido en esta lista de la publicación. “Me da muchísima alegría porque lo que yo estoy haciendo es danza y cultura y esto es algo de lo que reconocen, por eso me parece maravilloso, ya que las artes las debemos usar como una herramienta muy importante en la sociedad. Para mí es un honor estar con tantas mujeres admirables”.

Además, este reconocimiento llega en un momento donde las mujeres están haciendo eco por sus derechos. “La igualdad es lo importante, hombres y mujeres unidos, que no haya ninguna diferencia, que todos los derechos sean respetados y (decir) no a la violencia”.

Acota que no se hizo algún evento especial con respecto a las mujeres que aparecen en la lista, o al menos no está enterada, “a mí no me informaron nada, creo que es solo el honor de aparecer en esta revista”.

Para Elisa, este tipo de reconocimientos significan motivación y responsabilidad. “Porque lo que quiero seguir haciendo es luchar por la igualdad, porque sean respetados el arte y la cultura, que se vuelvan importantes para nuestra sociedad, para nuestro país, para el mundo. Entonces, esto me motiva mucho y me impulsa a seguir trabajando para continuar poniendo en alto el nombre de mi país y el de las mujeres también”.

Ser un referente para otras que tienen sueños y metas por cumplir le da mucha alegría a Elisa, especialmente el poder ser ejemplo para otras niñas que “tienen mucho talento, que pueden brillar y que pueden romper fronteras, eso también me da mucha responsabilidad y lo tomo con mucho con seriedad, porque si hay generaciones jóvenes que te ven, tienes que tratar de hacerlo mejor para ser un buen ejemplo”.

Mira al futuro

Elisa resalta que después de Danzatlán regresará a Alemania donde tiene varias funciones planeadas si es que allá la cuarta ola no causa estragos, además espera desarrollar otros proyectos en México a finales de año.

Todo listo para Danzatlán

Con respecto a su proyecto Danzatlán, la cuarta edición se realizará en formato híbrido del 30 de julio al 7 de agosto.

“Tendremos funciones y clases presenciales que se van a ver en línea, habrá funciones en línea de tres compañías extranjeras, tendremos galas con bailarines de diferentes partes del mundo que me acompañan, tendremos videodanza, clases magistrales, también tendremos a la Compañía del Estado de México con una presentación en vivo, más dos compañías mexicanas también. Me da mucha alegría poder regresar al escenario, porque en el mundo la situación es difícil, hay lugares donde ni siquiera se han abierto los teatros”.

Resalta que hasta el momento no se tiene previsto ningún cambio con respecto a la llamada tercera ola por la COVID-19, expresa que tendrán los cuidados que se requieren. Resalta que todos los bailarines ya vienen vacunados y que se harán pruebas PCR para que el público y todos los involucrados se sientan seguros.