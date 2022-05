¿Es acaso muerte imprudencial?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿O asesinato?

Sabe si sale y disemina la enfermedad. ¡A pesar de estar al tanto, lo hace! No puede aducir desconocimiento. Está ampliamente difundida la información de la enfermedad. Como no la miran, no ocasiona deformidad, es invisible. ¡Lo que no se ve, se ignora!

Existe la oportunidad de enseñar, cambiar, sin admitir reclamos ni justificaciones.

La población occidental debería estar sensibilizada por las películas y series existentes desde 1970. A pesar de ello, sigue justificando esta actitud destructiva. Si no dañara a otros, ejercería su derecho a no mantener la salud. Al hacerlo sobre la colectividad, su resultado es mortal. Gozan de impunidad, cuando deberían tener la misma pena de alguien que priva de la vida con armas de manera consciente y sin ser en defensa de su vida e integridad.

Es un acto criminal e ignorancia superlativa, si compras la vacuna en forma particular, sin saber si estas adquiriendo agua o vacuna robada, que no está conservada a la temperatura ideal. La vacuna no está a la venta en ningún canal privado. Si le ofrecen la venta de la vacuna, la compañía refiere que la información es falsa (1).

Es necesario no olvidar al inmune y asintomático. Carece de enfermedad, es una persona sana, desarrollando anticuerpos, el “virus fue neutralizado”, gracias a sus hábitos de vida sana.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante las presiones de reactivar o clausurar, hizo el plan “Reactivar sin Arriesgar”. El domingo 17, abrieron los restaurantes de lujo de las alcaldías Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez. ¡En Polanco, mesas en la vía pública!

Sirve para la meditación de la sociedad, nacional y chiapaneca. Son medidas semejantes a las suecas. ¡Se contagiarán todos!

¡No todos desarrollarán enfermedad! Hay sistemas inmunológicos privilegiados. Asintomáticos, otros con leve sintomatología, a otros los dejará en cama de tres días a una semana. El humanismo -si lo posee- indica que debes evitar diseminar (2).

Referencia

1.- Pfizer/BioNTech. 15 de enero de 2021.

2.- Restaurantes de CDMX reabren este lunes con semáforo rojo y medidas inéditas. Radio Fórmula, lunes 18 de enero de 2021.