Eugenio Derbez lamenta la muerte de Sammy

Eugenio Derbez rompió el silencio tras darse a conocer la muerte de Sammy Pérez, quien perdió la vida este viernes 30 de julio a las 03:50 de la mañana de un infarto cardiovascular tras su contagio de Covid-19.

Debido a que el actor se hizo famoso al participar en programas como “XHDerbez” y “Derbez en cuando”, es que Eugenio se dijo afligido con la noticia durante la entrevista que concedió al programa Hoy.

“Estoy la verdad muy triste, para mí era una persona muy especial, no era solamente un compañero de trabajo, era mi gran, gran, gran amigo, yo lo quería mucho, tenía yo una relación con él muy fuerte y muy buena, fuera del trabajo, cada vez que yo tenía una fiesta, un cumpleaños cuando yo vivía en México él siempre iba, era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí, entonces me duele porque era un hombre bueno, era un alma buena, un gran ser humano”, dijo Derbez al iniciar la charla con los conductores del matutino de Televisa.

Al respecto de cuándo se enteró de la lamentable noticia, Derbez relató: “Hoy en la mañana a las 4 de la mañana, sus sobrinos me comunicaron que había fallecido y pues sí, aquí estamos”.

Manifestando que tiene estrecha relación con los familiares de Sammy, el actor y productor explicó que la suma del hospital donde estaba internado su colega siguió creciendo en estos días, por lo que continuarán pidiendo ayuda para pagar la cuenta.

“Estaba en contacto con los sobrinos, que prácticamente es la única familia que está al pendiente de él, porque creo que ya no hay más familia, dos sobrinos, Dany y Jessica, pero son muy jovencitos, creo que tienen 22 y 32 [años], algo así. Sammy desgraciadamente no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia al hospital privado, y pues la cuenta empezó a crecer, creo que ayer me comentaban que había rebasado ya, andaba cerca del medio millón de pesos, entonces me pidieron que si podría repostear el video que subieron”.

Por último, Eugenio Derbez recordó el momento en que Pérez trabajó con él en la primera película que dirigió y con gran nostalgia expresó:

“Hoy en la mañana mi equipo de redes me mandó la escena que hizo en ‘No se aceptan devoluciones’, en donde precisamente Sammy habla de la muerte, y me dio mucha tristeza, alegría y tristeza a la vez porque es una escena hermosa, pero yo creo que Sammy brillaba en donde lo pusieras, era un alma buena, era un ser de luz, y sí, tal cual de ‘¿te acuerdas cuando estabas filmando la escena con Sammy?’, la gente de la película me decía ‘¿qué estás haciendo?’, o sea no entendían, porque era una manera muy diferente de filmar a Sammy, no lo podía yo filmar de la manera tradicional, entonces hasta que lo vieron ya editado fue cuando entendieron, y Sammy era un ser maravilloso que donde lo pusieras brillaba”.