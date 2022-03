Exreina de belleza gana demanda contra Lupita Jones

TVNotas

?La polémica entorno a Lupita Jones no termina, y esta vez se dio a conocer que la exMiss Puebla 2016, Diana Leal ganó la demanda que interpuso contra la empresaria, luego de que esta le quitara la corona y la despidiera de forma injustificada.

?En entrevista para el programa Ventaneando, Milton Aguirre, abogado de Leal, informó que el dictamen del juez fue a favor de la modelo que en 2016 fue destituida de su cargo como Miss Puebla por Lupita, quien en su momento argumentó que Diana habría ocultado información al certamen y que mostraba falta de disciplina para mantener el estilo de vida de una modelo.

?‘’Muy satisfactorio porque al final nos dieron la razón, ya es cosa juzgada, ya la autoridad determinó que sí hubo una relación de trabajo entre Diana y Lupita Jones, bajo Promocertamen y que hubo una separación injustificada, que se violaron sus derechos y en consecuencia hay una condena y ahora estamos en la fase en la que tenemos que ejecutar, pero se le causó un daño a Diana, tanto moral como psicológico…’’?Aguirre señaló que ahora buscan que el instituto de Guadalupe Jones recompense no solo el daño moral y psicológico, sino también económico, pues Leal perdió una importante cantidad de dinero debido a dicho despido.

?‘’Parte del compromiso que tenía la empresa con Diana eran viajes, patrocinio, un automóvil… Entonces todo este tipo de cosas se le tienen que restituir, se determina en cantidad líquida y bueno (vamos a) requerir precisamente esa ejecución.’’

?Por su parte, Diana recordó lo mal que la pasó luego de coronarse como Miss Puebla 2016, pues recibió malos tratos y hasta racismo por su origen mixteca por parte de Lupita Jones y Jorge Maceda.

?‘’A mi me coronaron en el mes de agosto de 2016, después me la quitaron por medio de engaños, muchas cosas que desafortunadamente a mi me tronaron, tuve que ir al psicólogo. Fue un daño moral muy fuerte. Jorge pues empieza a agredirme, a discriminarme, empieza a meterse con la gente de mi pueblo.’’

?Finalmente, tras ganar la demanda, Diana le manda un contundente mensaje a Jones: ‘’El menaje que le daría a Lupita Jones es que busque ayuda, que se vea en el espejo’’.