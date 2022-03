Insensatez Superlativa

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La estupidez es más grande que el universo, expresó Albert Einstein. Si hay cinco mil inconscientes autodestructivos, cada uno expondrá a diez personas al virus; el resultado será que mil o más ventiladores serán insuficientes para atender a los contagiados que sí se cuidaron.

“¡No todo en la vida es Covid! No desparecieron, las distintas enfermedades y síndromes siguen afectando a la población. Unos mejoran, se controlan, pasan a rehabilitación o mueren, acorde a la Historia natural de la enfermedad, la capacidad de diagnosticarlas, atenderlas de manera adecuada y oportuna”. Dr. Agustín Medinilla Vázquez.

Que no se deje hacer lo importante por lo urgente. Jesús Kumate Rodríguez. Pediatra. Adentrémonos en lo que experimenta y siente el personal de salud que arriesga su vida a consecuencia de la autodestructividad e inconsciencia.

Este fin me tocó trabajar en área de urgencias. Me dieron un par de guantes para manipular pacientes oncológicos, de patología diversa, retirar las diuresis de las bolsas. No hay calidad en los servicios de salud estatales, se muere por falta de insumos en nuestro hospital Gómez Maza.

No hay los medicamentos, paciente extubado hospitalizado gastá más de 100 mil pesos, los medicamentos son costosos. ¡Y quien carece, fenece!

Carentes de unión. Hay pacientes Covid en urgencias del Gómez Maza, separados por la cortina de lona, fijada con tela adhesiva. A menos de diez metros hay pacientes con otras patologías. Siguen programando cirugías, al bajar a valorar a urgencias se está en alto riesgo de contagio. Refiere enfermera: ¡Carecemos de guantes! Menos nos doten equipo de protección.

Mínimo solicitar que los pacientes con Covid o sospechosos, deberían ser aislados. El personal de salud afectado, como siempre guarda silencio.

En el IMSS, noches sin anticoagulante, pésimos cubrebocas, producen demasiadas molestias sin poderse reacomodar.

En Villaflores, en iguales condiciones. Deberían venir y ver el hospital ¡Está saturado! Medicamento nunca hay. Toda la frailesca está llena de Covid y nunca dan las cifras reales.

Se aceptan pacientes Covid pediátricos, los padres, tosientos, carentes de conciencia del daño ocasionado al personal de salud. Los médicos y personal de salud se adecuan, adquieren insumos para sobrevivir, la indiferencia social existe en contra de la salud médica, con la posibilidad de difundir virus a su hogar ¡por un sueldo de sobrevivencia! ¡Nadie verá por ellos! Las listas de médicos muertos se alargan. Ahora toca recordar al Dr. José Luis Pineda, Cirujano del Hospital Rural B Ocozocoautla. Jefe de enseñanza. ¡No se vacunó! Falleció el domingo 22 de agosto de 2021.