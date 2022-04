María León, sensual y a ritmo de banda con “Pedir permiso”

Luis R. Gordillo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?La guapísima artista tapatía María León, dedicó unos minutos al noticiero Chiapas a Diario, en el segmento Arte y Show, para conversar con este servidor sobre su nuevo tema, en colaboración con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

?Desde la Ciudad de México, la talentosa cantante, bailarina, actriz y compositora, originaria de Zapopan, Jalisco, dio a conocer el lanzamiento de “Pedir permiso” ft. Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, tema con el que incursiona en el género de Banda y lo fusiona a la perfección con la Cumbia y el Pop Urbano.

?María León compartió que el tema lo compuso junto con Marcela de la Garza y Mauro Muñoz, logrando un tema que refleja mucha de su personalidad atrevida y sensual, combinado con un toque de picardía que pondrá a bailar a todos los fans.

?Ex vocalista de las agrupaciones T’de Tila y Playa Limbo, ganadora de Bailando por un Sueño (2014), actriz en Guerra de ídolos (Telemundo, 2017) y los famosísimos Musicales ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘Chicago’, María León acaba de ganar la más reciente edición de ¿Quién es la máscara?, caracterizada como ‘Disco Ball’.

?Su trayectoria da fe de un extraordinario talento, distinguiéndose como una artista completa y polifacética, que ahora irrumpe en el mundo del género Banda con “Pedir permiso”, tema que debutó en el Top 5 de la lista Regional Mexicano de iTunes.

?Inspirado en el popular dicho ‘Más vale pedir perdón, que pedir permiso’, el tema viene acompañado de un video grabado en Monterrey, Nuevo León, donde es evidente la química y complicidad con Edwin Luna.

?¡Excelente tema, que se perfila no solo para conquistar las listas de popularidad, sino además va fuerte por diversos premios!

?Para finalizar, María León comentó que guarda bellísimos recuerdos de Chiapas y nos invitó a ver el video ‘Cuanto te fuiste’, ft. Fernanda Castillo, Mayte Perroni, Pau Goto, Regina Blandón y Mario Domm (quien compuso el tema), cuyas ganancias serán donadas a través de la asociación México Sonríe, para tratamientos y medicinas de niños con cáncer.?Enfatizó que cualquier persona desde casa, solo con darle play puede colaborar “con esta causa qe me parece tan importante”.

