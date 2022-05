Moriré cuando baje la guardia

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se saturaron del Covid, pero mueren como si lo desconocieran. ¡Siempre falla el autocuidado! Sin distingos de país, en plazas comerciales se volcó la gente sin cubrebocas, careciendo de sana distancia. La flexibilidad humana será la nueva medida de inteligencia: la capacidad de sobrevivir.

Encerrado, con ligero dolor de garganta, sensación de cuerpo extraño ocular. Percibiendo su pequeñez y magnitud espacial.

¡Ahí se halla la felicidad! De pie al lado de la desgracia.

Es decisión individual a quién elegir.

¡De ti depende a quién elegir!

Carente de asombro, no de sensibilidad.

Ante la muerte humana de próximos y lejanos.

¡No es de espantarse! Ante la lógica, la mortandad es superlativa en zonas originarias: pretendieron masacrar a médicos, cobijándose en estandartes, imágenes y creencias ancestrales, cargadas de panteísmo y devoción cristiana. Los jinetes apocalípticos no son las epidemias ni las guerras, sino la magnificente ignorancia, la ambición encarecedora, que antepone la economía a la vida. ¿Acaso se puede vivir sin producir alimentos? El olvido es el cuarto jinete: borra los daños del ayer, para vivir en una irrealidad virtual. ¡Aquí nada pasa!

Es de simple lógica saber que el virus está esparcido por doquier. ¡Nadie obedece! Estamos en fase de máximo contagio. ¡Así se mantendrá por años! De nada sirven los seguimientos entre casi 128 millones de mexicanos.

Los casos no menguarán, ¡ascenderán! En América no terminará la primera ola. Surgen rebrotes en Asia y Europa, después América ¡y así, hasta el 2022! ¿Por qué no antes? ¡Lee de la pandemia de gripa española: duró aún más!