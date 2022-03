El País

El músico estadounidense Larry Harlow, destacado intérprete, productor y compositor de salsa, especialmente con los teclados, ha muerto este viernes a los 82 años en Nueva York. La familia de Harlow ha indicado en una publicación de Facebook que el músico, apodado el judío maravilloso, falleció a causa de complicaciones de una enfermedad renal que le había mantenido hospitalizado por más de un mes.

La revolución de la salsa

Harlow nació en 1939 en Brooklyn, Nueva York, dentro del seno de una familia de músicos judíos. Su madre era cantante de ópera y su padre era director de orquesta. De joven mostró grandes habilidades musicales y una inclinación por los ritmos caribeños, lo que hizo que se fuera a vivir a Cuba en los años cincuenta para estudiar música. Regresó Estados

El judío maravilloso sería parte de Fania Records, el emblemático sello disquero que dio lugar a leyendas de la música latina en los setenta y ochenta como Rubén Blades, Willie Colón, Celia Cruz, Cheo Feliciano y Héctor Lavoe. Allí produciría discos, además de ser el pianista principal de la Fania All-Stars.

Más recientemente, Harlow colaboró con la banda de rock The Mars Volta en el álbum Francis The Mute (2005) y obtuvo un Grammy Latino por su trayectoria en 2008. También encabezaba la agrupación Latin Legends of Fania, que fundó con antiguos colaboradores de la disquera para seguir tocando salsa alrededor del mundo.