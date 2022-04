“Shut Up”, nuevo sencillo de Oz KillA

Agencia Aura Ábrego / CDMX

La pandemia ha sido un motor de cambios para la humanidad. La sociedad tuvo grandes lecciones como la empatía, aprender a disfrutar cada momento, etc., pero aún nos falta mucho por aprender. “Shut Up” es el sencillo con el que Oz KillA refleja los efectos negativos de las redes sociales durante la pandemia, donde las personas fungieron como jueces y críticos de lo que iba aconteciendo aún sin tener el conocimiento suficiente acerca del tema, solo juzgar por juzgar. El sencillo y el video están disponibles en todas las plataformas digitales a partir del 9 de septiembre.

“Shut Up” está inspirado en una canción con el mismo nombre del rapero Trick Daddy, Oz KillA busca hacerle un homenaje por ser un pilar del Hip Hop. “Me sirvió como musa porque en estos tiempos, sobre todo en esta industria, dan ganas de decirle a muchas personas Shut Up, please”, dijo riendo el cantante.

El tema pertenece al género Latin Trap, con una letra en la que se hace referencia a las personas que gustan de criticar y juzgar, sin tener argumentos o conocimiento del tema, que lo hacen solo por hacerlo. “El tema surge en una conversación telefónica. Hablaba con Ice OD acerca de la situación Post Covid, de los efectos negativos que ha dejado en la gente el escudarse en las redes sociales para juzgar”, expresó Oz KillA.

Oz KillA, nació en Minneapolis, Minnesota, pero fue criado en Venezuela. Sus inicios en la música comienzan en la High School, especialmente con un gusto hacía el Rap y Hip Hop. En 2002 tuvo su primera agrupación llamada “Killaz Crew”. En 2003, fundó la banda llamada “7Estrellas”.

Su más reciente creación se llama El Arka, en la que fusiona la Cumbia, la Salsa, así como sonidos tropicales, con el Hip Hop. Con dicha agrupación logró el tema “Superfresh”, cuyo video salió en MTV Latino, además de implicarles varias nominaciones en los premios Unión Rock Show de Venezuela, como Mejor Artista Hip Hop, Artista con Mejor Imagen, Canción del Año y Video Del Año en el 2016. También el Tema “Cumbia Latina”, que cuenta con 312 mil reproducciones en Spotify. Además de tres giras realizada en los Estados Unidos, dos de ellas con el cantante argentino “Dread Mar I” y una con el grupo de reggae chileno “Gondwana”. También trabajaron con productores como Maffio, Young Hollywood, Hugo Diaz entre otros.

Oz KillA encaminó su carrera en el Rap y el Hip Hop, pues considera que son los géneros donde no existe la censura, por lo que hace uso de ellos para expresar temas sociales, de protesta, de la calle, además de también dar un toque de rumba, por lo que se dice ser versátil a la hora de elegir el contenido musical. “Mis influencias musicales son variadas: Vico C, de Puerto Rico; Control Machete, México; Tiro de Gracia, Chile; La Corte, Venezuela y Naughty By Nature, New Jersey, Pitbull de Miami. Todos son parte de lo que hoy quiero ofrecer al mundo en cuestión de inspiración”, declaró.

