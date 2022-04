Tras pleito judicial, la Ópera de NY está al borde de la quiebra

La Jornada

La Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera) está al borde de la quiebra tras indemnizar a su ex director James Levine, despedido en 2018 tras acusaciones de acoso sexual, con 3.5 millones de dólares, informó este martes en su primera plana el diario The New York Times.

La situación se suma a la crisis que vive la prestigiosa compañía debido a la pandemia causada por el Covid-19, pues para evitar contagios cerró sus puertas en abril, lo cual dejó sin pago a muchos empleados, incluidos los integrantes de la orquesta y el coro.

El arreglo legal multimillonario con Lavine, quien fue acusado por conducta sexualmente abusiva y acosadora hacia artistas vulnerables en las primeras etapas de sus carreras, se acordó en el verano de 2019, cuando ya era precaria la situación financiera de la Met Opera.

El diario neoyorquino explica que Peter Gelb, gerente general de la agrupación, convocó al comité ejecutivo del consejo de la compañía para anunciar el fin de una de las peleas de más alto perfil y sucias de su historia de casi 140 años.

La amarga lucha en las cortes concluyó entre la compañía y Levine, quien dio forma a la identidad artística de la Met durante más de cuatro décadas, antes de que su carrera se viera envuelta en señalamientos de mala conducta sexual.

Gelb dijo al comité que la resolución era ventajosa para la Met. Sin embargo, el arreglo, cuyos términos no se habían dado a conocer hasta ahora, obligó a la compañía y a su aseguradora a pagar al director 3.5 millones de dólares, según personas enteradas del asunto.