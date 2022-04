Reforzando todo

Prospero Jaime

Diario de Chiapas

Como sabemos uno de los 10 estados que avanzaron a semáforo amarillo es Chiapas, pero esto no significa que debemos bajar la guardia, al contrario se deben reforzar más las medidas sanitarias para que muy pronto todos puedan volver a estar juntos en familia o con amigos; no obstante, al abrir algunas tiendas, parques y plazas con un límite controlado, las personas toman conciencia y practican las medidas de seguridad para disfrutar de un rato agradable cerca de sus hogares para menguar un poco el confinamiento, manteniendo siempre el uso de cubrebocas y caretas, la aplicación de gel antibacterial, así como la sana distancia, pero no se debe bajar la guardia por ningún motivo, pues es cuestión de tiempo para que el semáforo cambie a verde.