Arranca a tope

Los Tomateros de Culiacán, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, aprovecharon el descontrol de los relevistas de los Caimanes de Barranquilla para armar un ataque de seis en el quinto en ruta a cómoda victoria por 10-2, en el cierre de la jornada de la Serie del Caribe 2021.

Los Tomateros abrieron el marcador en la primera entrada gracias a un sencillo remolcador de Jesse Castillo, pero los Caimanes empataron en la parte baja del mismo episodio con sencillo productor del jugador de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas Dilson Herrera.

Los colombianos incluso tomaron ventaja en el cuarto capítulo cuando Herrera abrió la tanda y recibió un pelotazo, avanzó hasta tercera con un sencillo de Jordan Díaz y se descolgó al pentágono con un elevado de sacrifico de Carlos Martínez.

Abajo por una carrera, los locales Tomateros aprovecharon un pelotazo y cinco bases por bolas de los lanzadores colombianos para anotar seis carreras en el quinto episodio. Joey Meneses empujó dos anotaciones y con un doble, y José Cardona metió dos más con un sencillo para destacarse en el ataque mexicano.

Jesse Castillo, quien fue la figura a la ofensiva al batear de 3-2 con un cuadrangular y cuatro carreras remolcadas, sacudió un vuelacercas con dos en base en el noveno inning para poner la pizarra final de 10-2.

El abridor Manny Barreda (1-0) completó seis capítulos de cinco imparables y dos anotaciones con cinco abanicados para ganar el encuentro, y lo perdió Luis De Ávila (0-1), tras recibir tres anotaciones en su relevo de apenas un tercio de entrada.

La Serie del Caribe regresó a La Perla del Pacífico después de 16 años, y el comienzo no fue como sucedió en aquel 2005, y no porque los Venados de Mazatlán no estuvieran en el terreno de juego, sino por la pandemia del COVID-19 que azota al mundo.

La Serie del Caribe 2021 arrancó en el puerto sinaloense con el juego Panamá vs Venezuela, con un estadio desolado, y prácticamente con una tribunas con más camisas amarillas de los voluntarios, que los colores de los equipos de Federales de Chiriquí y Caribes de Anzoátegui.

Raro, para una fiesta de la Pequeña Serie Mundial en una plaza de la Liga Mexicana del Pacífico, pero la razón no es que se jueguen cinco jornadas de tres partidos diarios por primera vez en territorio mexicano, sino que el COVID-19 ha causado sus estragos al limitar las asistencia a un 45 por ciento en un aforo de 16 aficionados.