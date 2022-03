Espinoza aún no se ve como entrenadora

Agencias

La taekwondoín María Espinoza visitó el estudio de Peloteando en Claro Sports. La atleta más exitosa en la historia del deporte mexicano quien recientemente también se convirtió en la máxima ganadora del Premio Nacional del Deporte con cuatro reconocimientos, habló de diversos temas, destacando el cómo vislumbra su futuro en el deporte de sus amores a nivel personal y con las nuevas generaciones, además nos contó cuál es el momento más especial para ella en su carrera.

El futuro como entrenadora puede esperar: “Todavía no siento que me apasione tanto el hecho de ser entrenadora pero me encanta también ver la perspectiva desde otro ángulo, no tanto en el enfoque de entrenadora pero si un enfoque completamente diferente, más administradora o más como de guía, eso sí me encantó”

La clave del éxito en el taekwondo mexicano: “Yo creo que algo que le ha funcionado al taekwondo mexicano siempre son las nuevas generaciones, las generaciones que viene empujando, entonces no solamente concentrarse en la selección mayor sino en las selecciones desde cadetes, juveniles para que ellos vayan empujando y se vaya haciendo ese cambio de generación”

¿Qué le falta a un atleta que ha ganado todo? “Lo que puedo hacer a partir de ahora es dejar huella en el deporte mexicano, que mi nombre, mi historia siga motivando a muchas generaciones y no solamente con una medalla con las medallas que pueda conseguir a partir de esto”.

María espera poder estar a punto para participar en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2022.