Fernando Verdasco anuncia demanda contra Roland Garros

Agencias

Diario de Chiapas

Continúa el lío entre Fernando Verdasco y Roland Garros. Hace unos días, el tenista comunicó que no estaría en París tras dar positivo en un test por coronavirus. La organización se negó a repetírselo, y él mismo por su cuenta se realizó otras pruebas, que arrojaron un resultado negativo. Después de esto, Roland Garros modificó su protocolo, estableciendo que los positivos tendrían que realizarse una segunda PCR, pero pese a ello, Verdasco no fue readmitido.

Ahora, el madrileño ha confirmado en el programa SER Deportivos que denunciará al torneo. “¿Si quiero demandar a Roland Garros? Sí, evidentemente. Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros pueda hacer eso. No puede ser. Ya no es una cosa del dinero es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente”, dijo en los micrófonos de la Cadena SER.

Además, el jugador ha manifestado su desánimo tras este acontecimiento. “Ya no sé si voy a volver a jugar este año o no porque se te quitan las ganas de todo. Hacen las cosas como les da la gana, sin ninguna coherencia y sin ningún respeto. Los derechos de los jugadores no valen nada”, dijo. “Imagínate mi indignación, es increíble, es una falta de respeto para un jugador que lleva 16 años disputando Roland Garros. Y al día siguiente cambian la norma y ya se pueden hacer el segundo test. Cuando ya estoy fuera del cuadro. Ya es el colmo”, sentenció Verdasco.