Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Aunque está entre las disciplinas con posibilidades de volver a la actividad pronto, es un hecho que el softbol en Tuxtla deberá esperar un poco más, o al menos así lo evidenció un sondeo realizado entre los delegados de algunos equipos, quienes prefieren esperar a correr el riesgo de volver al diamante sin los cuidados pertinentes y con el riesgo alto de contagio.

Cuando la pandemia comenzó a disminuir en el Viejo Continente, la Federación Internacional de Softbol dio a conocer un protocolo para todas aquellas competencias que estuvieran dispuestas, reactivaran sus torneos, siendo primordial considerar la prevención ante todo.

Dicho documento describe medidas como la de usar un bat de manera individual, es decir, que cada jugador tenga un bat y eso ya hace que en Tuxtla se tenga una complicación, pues hay equipos que únicamente tienen un par de bats y esos son de uso compartido durante las siete entradas; además, con las condiciones climatológicas y jugar con cubrebocas durante su estancia en el campo, es quizá un problema importante. La “mascarilla” es obligatoria al menos para ampáyer, cátcher y bateador, que suelen estar en no más de una distancia de 2.5 metros los tres de manera simultánea.

Después, control de temperatura al ingreso a la cancha, gel antibacterial en cada dogaut y otro detalle que es complejo, la señalización de la tribuna para que se guarde la sana distancia entre quienes llegan a apoyar a los equipos en cuestión.

Fueron los mismos delegados los que exhibieron que no habrá manera de tener un control total de estas medidas, pensando en evitar el riesgo, son muy pocos los que parecen estar dispuestos a iniciar un torneo que se quedó a un par de semanas de inaugurar su Torneo Municipal 2020, pero que deberá esperar un poco más para analizar cómo se cierra el año y pensar ya en el que viene, pues no hay porqué arriesgarse en una situación que no es esencial y con la capital chiapaneca luchando por mantenerse en semáforo naranja.