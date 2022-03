Volverá “Canelo” en diciembre

Agencias

Diario de Chiapas

El tetracampeón del mundo Saúl “Canelo” Álvarez, acompañado de su entrenador y manager, Eddy Reynoso, confirmó este martes el esperado duelo en peso supermediano ante el invicto británico Callum Smith, en una batalla que se realizará el próximo sábado 19 de diciembre en sede por confirmar.

Álvarez y Smith acordaron hace un par de días los grandes detalles para la batalla, pero estaban buscando una sede para el combate, lo cual los llevó del AT&T Stadium (casa de Dallas Cowboys), al Alamodome de San Antonio y al NRG Stadium, hogar de los Houston Texans, en lugares tentativos.

Esta será la primera batalla de Álvarez como su propio promotor tras separarse de Golden Boy Promotions hace unas semanas. Su socio comercial será la compañía Matchroom Boxing de Eddie Hearn, promotor de Smith, y con quien Eddy Reynoso, entrenador y manager de “Canelo”, ha guiado la carrera del campeón mundial de peso mosca, Julio César “Rey” Martínez, quien también estaría en el evento.

“Somos un equipo fuerte, enfocados en nuestro trabajo y en lo que nos ha dado el éxito en el boxeo. Viene algo muy importante para su carrera como boxeador y para mí como entrenador”, dijo Eddy Reinoso.

“Canelo Álvarez añadió: “Estamos aquí, somos personas disciplinadas, que siempre está listo, lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo. Para el 19 de de diciembre contra Callum Smith, que es de los mejores en las 168 libras.. Eso me hace muy feliz. Estaremos peleando contra uno de los mejores, me siento muy contento, queremos seguir avanzando y seguir siendo los mejores. No queremos que el 2020 se vaya sin una pelea del ‘Canelo’”.