Cambios para Reforma Fiscal

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Con la reciente aprobación de la Reforma Fiscal 2022 en la Cámara de Diputados, el gobierno de México establece para mejorar la recaudación impuestaria: la ampliación de la base de contribuyentes y simplificar los procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones ante la autoridad fiscal, así lo informó Víctor Cruz, investigador de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas.

Detalló que, los principales cambios presentados corresponden a la creación del Nuevo Régimen Simplificado de Confianza, para Impuesto sobre la Renta, el cual sustituye al Régimen de Incorporación Fiscal, que fue implementado en el año 2013 en la reforma anterior que regulaba a los pequeños negocios con un esquema sencillo de cumplimiento de obligaciones.

Apuntó que, este régimen Simplificado de Confianza, considera no solo a personas físicas, también a personas morales cuyos ingresos sean menores a 3 millones 500 mil pesos, y en el caso de las personas físicas, agrupa a cuatro tipos de ingresos, la actividad empresarial (RIF) a los arrendadores y a los que tienen ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales (AGAPES), sin rebasar el monto antes mencionado para estar en este régimen.

Asimismo, el docente señaló que, el cambio superior es que solo se tomarán en cuenta los ingresos, no así las deducciones, por lo que se aplicará una tasa que va del 1 hasta el 2.5% directa sobre el monto de los ingresos, sin tomar en cuenta a los gastos o deducciones que haya hecho el contribuyente, con el que se busca combatir las famosas operaciones simuladas.

Cabe destacar que, adicionalmente se plantea el uso de cartas porte timbradas para la transportación de las mercancías, toda vez que, el 80% de las mercancías se traslada vía terrestre, y de este el 60% se hace de manera informal, es decir, no tiene conocimiento de qué se envía y quién, por lo que evitará, por un lado, el contrabando, y por otro, mayor recaudación de impuestos.

En el tema de Registro Federal de Contribuyentes, se obliga a los mayores de edad, tengan o no una actividad económica a registrarse y obtener su clave, para que sea más sencillo identificar a quienes inicien actividades o tengan ingresos y por supuesto pagar lo que les corresponde a los impuestos.

Finalmente, el docente sostuvo que, los impactos que esta reforma tiene hacia el estado de Chiapas son importantes, ya que más del 90% de los negocios en Chiapas son de la pequeña y mediana empresa, así mismo el sector agrícola, ganadero y pesquero, representa una buena parte de la actividad productiva del estado, y muchos de estos negocios están por debajo del límite de ingresos previsto en la reforma.

“El objetivo de la reforma es regular un gran número de contribuyentes que están en la informalidad y que no pagan impuestos, así también facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, simplificando los cálculos de impuestos, situación que no será del todo sencillo, no solo aquí en Chiapas sino en todo el país, ya que ahora para presentar tus declaraciones, requieres contar con internet, una computadora y ciertos conocimientos técnicos”, culminó.