Chiapas con estancamiento económico, sin precedentes

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

En el programa “De charla con Vero Rodríguez”, estuvo de invitado especial Esdras Cruz Cruz, contador público y maestro en finanzas e impuestos, con quien se trató el tema “Crisis social y económica en México”.

El sur del país en los últimos 39 años ha tenido un crecimiento económico de un 1.8 por ciento, cifras realmente alarmantes, ya que si se observa el crecimiento del sur del país no ha tenido ningún impacto, reconoció el especialista.

En el caso del norte del país ha tenido un crecimiento de un 4 por ciento en los últimos 30 años, el crecimiento se debe a su posición geográfica y por los domicilios fiscales que tienen grandes contribuyentes radicados en la zona del norte.

“En el sur hemos decrecido, hemos tenido -1, -2, -3; en el 2020 decrecimos -1.8, en el 2019 decrecimos un -2 por ciento y estoy hablando específicamente de Chiapas; si lo dejamos como teórico y decimos, hemos crecido 1.8 durante 40 años”.

Este crecimiento nada igualitario, que se tiene en el país, ha generado una desigualdad social, en el caso particular de Chiapas, definitivamente tiene un rango generacional de 800 años de atrasos en términos per cápita, es decir, los sueldos que se tienen en Chiapas en comparación con estados del norte.

“La pandemia lo que vino a hacer el 2020, este año que se vino con situaciones adversas, nos desnudó, nos sacó los rayos ‘X’, donde nos muestra exactamente el modelo económico que tiene México y, en consecuencia, el efecto que tiene este modelo económico en todo el país”.

Estos modelos, dijo, no están privilegiando el tema del desarrollo, ni el tema de la igualdad, ni el tema del bienestar, solamente lo que procura es tener elementos macroeconómicos que permiten cuidar elementos solamente como la inflación, el mercado, el superávit primario, en el equilibrio de la balanza fiscal; pero no estamos cuidando realmente el desarrollo, es decir, no hay una política de desarrollo, de bienestar y progresividad social, sino más bien es un efecto de regresividad.