Salazar Farías va por diputación

El empresario Emilio Salazar Farías se registró como candidato a la diputación federal del IX Distrito por el Frente Va por Chiapas, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Entrevistado al concluir su registro, Emilio Salazar Farías dijo que se encuentra muy contento de volver a representar las siglas del PAN, instituto político que le abrió la puerta al inicio de su carrera en la función pública, también del PRI por el que ya fue diputado federal con otra alianza y al PRD por brindarle la confianza de encabezar la candidatura por su experiencia como legislador.

Finalmente, Salazar Farías comentó que no fallará la confianza brindada para representar la candidatura, ya que su experiencia como legislador lo posiciona como la mejor opción para los tuxtlecos, “soy tuxtleco de nacimiento, siempre he vivido aquí, acá está mi hogar, mis empresas, me siento muy a gusto de volver a representar al PAN, siento como que estoy volviendo a mi casa”.