Sesionan abogados electorales

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El Colegio de Abogados y Abogadas Electorales de Chiapas realizó la primera Sesión Ordinaria 2022 con la presencia de dos referentes en la materia en la entidad, como es el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas y el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Gonzalo Rodríguez Miranda.

El presidente del organismo colegiado, Moisés Abraham Espinosa Mota, dio la bienvenida a los invitados quienes entablaron un diálogo de retroalimentación sobre la importancia de los agremiados en el quehacer político democrático de nuestra nación.

En su oportunidad, Chacón Rojas señaló el valor que existe en la formación de este colegio y el respeto de todos los asociados; “estoy muy entusiasmado por el mensaje que ustedes mandan al congregarse de manera formal para profundizar en el estadio y análisis de esta materia es esperanzador, respectos a la clase política y social que representan puede aportarle la sociedad de Chiapas en próximos años”.

El consejero presidente del IEPC habló sobre la importancia y disciplina que es la materia de Derecho Electoral en nuestro país, hablando sobre un poco de la historia de esta materia.

“Realmente no existía el Derecho Electoral como tal, era un aspecto que se revisaba en la materia de Derecho Constitucional; se revisaban en los apartados de la constitución, dónde venía el proceso electivo de autoridades, no había una insignia como tal, y por lo tanto no había expertos en esta materia, el quiebre en nuestro país es la reforma de 1996”.

Señaló que la razón por la que no había una especialización de esta materia es porque las elecciones no se tomaban en serio, “teníamos un sistema político electoral, donde sí había partidos políticos, pero solo uno competía en condiciones de ganar, eran las características de nuestro sistema, un sistema que por mucho tiempo le dio estabilidad política y social al país”.

Habló también sobre lo difícil que es estar al frente de un organismo electoral y los problemas que le traen consigo, ya que las personas que se encuentran en el poder, siempre querrán meter manos y no se mantienen conformes con decisiones que los vocales tomen en ciertos temas.

En su oportunidad, Gonzalo Rodríguez habló sobre la experiencia que en los últimos 30 años han ido conformando las instituciones electorales en el país, y que ahora se perfilan a una progresión en la materia.