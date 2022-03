Temor ante el regreso escolar

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Ante la pandemia del Covid-19, se han tomado medidas para contrarrestar las afectaciones y contagios en todo el país, situación que se ha repetido a nivel mundial, la incógnita es cuándo se regresará a la “normalidad”.

En ese sentido, las instancias federales que encabeza Hugo López-Gatell, han referido que habrá una nueva normalidad en México, es decir, será completamente distinto en comparación con cómo se mantenía el país antes de la pandemia y ahora, dijo, se reforzará el trabajo preventivo y de salud a nivel nacional.

Una de las disposiciones que se habían anunciado por parte de las autoridades federales es que este próximo primero de junio se estarían reiniciando las clases en México; sin embargo, al parecer debido al comportamiento de la pandemia esto será algo poco probable, considerando los riesgos que se tienen.

En este contexto, madres y padres de familia en la ciudad capital han mostrado su preocupación ante la circunstancia de riesgo que se pueda tener en tan poco tiempo, es decir, iniciando el mes de junio, por lo que muchos han coincidido en que no mandarán a sus hijos a las aulas el próximo mes de junio.

Esta constante se ha repetido en diversos sectores, tanto de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, principalmente, quienes han criticado estas disposiciones nacionales.

“Sinceramente no le veo ni pies ni cabeza a lo que está manejando el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, yo en lo particular no voy a mandar a mis hijos a la escuela porque creo que no se ha pasado el peligro”, comentó el señor Mariano Pérez.

“Nos estamos esforzando para que en esta pandemia no nos contagiemos y creo que las autoridades no están tan seguras de que haya clases el próximo primero de junio, en lo particular creo que mi hijo que va en el nivel primaria no asistirá a clases hasta que considere que sea seguro”, mencionó la señora Anita.