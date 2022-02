Ronda Política

Víctor Lara

Abuso de poder de AMLO en México con los periodistas: congreso de EEUU

Gobierno de EU: se necesitan mayores acciones para proteger a periodistas y sociedad civil de México

En una audiencia del Senado estadunidense, el republicano Ted Cruz señaló «abuso de poder» en el caso del presidente López Obrador al solicitar información sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola.

El gobierno del presidente estadunidense Joe Biden indicó ante el Congreso federal de su país que se necesitan tomar mayores acciones para proteger de la violencia y asesinato a políticos, periodistas y “miembros importantes” de la sociedad mexicana.

En una audiencia celebrada este miércoles 16 de febrero en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el gobierno de Biden señaló lo de la defensa de miembros importante de la sociedad mexicana al responder a una pregunta del senador republicano por Texas, Ted Cruz.

El legislador texano, reconocido por la defensa que hizo al expresidente estadunidense Donald Trump cuando se burlaba y atacaba verbalmente con adjetivos racistas y peyorativos a las reporteras y reporteros que cubren la Casa Blanca, preguntó al gobierno de Biden sobre su posición ante la violencia que priva en México contra la prensa y las críticas a ésta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos dicho que creemos que el asesinato de periodistas y de miembros de la sociedad civil es un problema tremendo y una mancha para todos nosotros”, contestó al senador Brian Nichols, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

En la audiencia en el Senado que no se llevó a cabo para hablar de México sino de Colombia, Cruz subrayó al preguntar que “pareciera que el presidente López Obrador intenta empeorar las tendencias sobre asesinatos de periodistas mexicanos.

Cruz destacó el caso del conflicto entre López Obrador y el lector de noticias Carlos Loret de Mola, anotando que el mandatario “en abuso de poder” pidió que a las autoridades de su gobierno que se dieran a conocer las finanzas del informador.

“¿Qué pasos está tomando el gobierno de Biden para exponerle al gobierno de México que su comportamiento minimiza la aplicación de la ley y que eso al mismo tiempo pone en riesgo la seguridad y relación México-Estados Unidos?”, interrogó a Nichols el senador republicano.

El funcionario del Departamento de Estado reviró; “necesitamos tomar acciones para proteger a miembros importantes de la sociedad civil, es crucial redoblar nuestros esfuerzos para proteger a políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil”.

La declaración de Nichols ante el Congreso no varía un ápice en la política tradicional en papel de los Estados Unidos bajo cualquier presidente con respecto a la protección de la prensa, políticos y miembros de la sociedad civil.

“Es vital y hablamos sobre eso con nuestros colegas mexicanos todo el tiempo”, acotó el Subsecretario de Estado.

Y claro que es un abuso de poder, tanto que aún cuando el

INAI le negó la petición…

AMLO insiste al INAI que le dejen difundir información de “riqueza” de Loret; “tengo más ”“¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen que ellos (los periodistas) son privados, no. Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política que es un oficio público”, reprochó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no ha respondido formalmente al oficio que envió para solicitar que el organismo investigue las percepciones, bienes y “origen de la riqueza que posee”, Carlos Loret de Mola o le permita a él dar a conocer la información que tiene.

“Porque cuando hablo que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el Instituto de Transparencia, darlas a conocer y tengo más”, recalcó el mandatario.

Por ello, dijo que ojalá el INAI le permita dar a conocer la información sobre los ingresos del comunicador que posee el mandatario y advirtió que está pidiendo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC), información sobre sus bienes materiales.

También, dijo que decidió enviar un oficio al INAI, no solo para que se informe la situación financiera de Carlos Loret de Mola sino para saber “qué alcance tiene ese organismo” y conocer quiénes pueden transparentar sus bienes y quienes no “¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen que ellos (los periodistas) son privados, no. Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política que es un oficio público”, reprochó el mandatario.

En la sesión del día martes en la cámara de diputados, aprobaron una importante reforma a la Ley de Partidos Políticos, para que en casos de emergencia como la que vivimos por el COVID-19, estos puedan reintegrar en cualquier momento los recursos que les sean asignados a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda pueda destinarlos a los programas de salud, educación, o compra de vacunas tan necesarias en estos momentos; así lo dio a conocer Roberto Rubio…

Durante Asamblea de Consejeras y Consejeros Estales del PRI partido, ratificaron la fórmula única y entregaron constancia como Presidente del PRI Chiapas a Ruben Zuarth dijo que su compromiso es firme y con valentía; no fallaremos al priismo de Chiapas, daré lo mejor de mi, respondiendo a su confianza.

Rubén Zuarth y Rita Balboa, asumen presidencia y secretaria del PRI en Chiapas

Llaman a trabajar en unidad para fortalecer al partido.

En asamblea de consejeras y consejeros estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, designaron a la planilla de Unidad encabezada por Rubén Antonio Zuarth Esquinca y Rita Guadalupe Balboa Cuesta, como Presidente y Secretaria General del CDE del PRI por el periodo estatutario 2022-2026.

En su mensaje a las y los militantes, presidentes municipales, presidentes y presidentas de los CDM, consejeras y consejeros de partido, quienes respaldaron su designación, Rubén Zuarth hizo un llamado para estar fortalecidos, refrendando los principios y orgullo militante del partido.

«Con la fuerza de nuestros sectores, con la firmeza de nuestros liderazgos y con el respaldo imbatible de nuestra militancia, logramos hacer prevalecer la cohesión, los procedimientos y el respeto a las reglas internas de nuestro partido», dijo.

Por su parte Rita Balboa, comentó que «estamos en una etapa que nos llama a estar más fortalecidos que nunca, refrendando nuestros principios y nuestro orgullo militante. De sumar la imaginación y la capacidad de todas y todos, de reconstruir con visión crítica, sobre todo, con el deseo genuino de aportar y de avanzar, nunca de retroceder».

La sociedad está nuevamente en la búsqueda de alternativas y nadie mejor que el PRI para ofrecerlas, nadie mejor que el PRI para reencauzar los anhelos sociales, para volver a despertar confianza e ilusión en la gente.

Por su parte Zuarth Esquinca manifestó que «estamos para ofrecer liderazgos renovados, para dar certeza en tiempos difíciles, y para brindar soluciones a las necesidades más apremiantes, eso somos las y los priistas, somos gente de trabajo y resultados, gente de compromiso, de palabra y convicción».

El PRI está hecho de valores sólidos: de trabajo que se sobrepone a la intriga; de argumentos que derrotan a la calumnia; de visión de Estado y estatura política, que nulifican a la mezquindad, para abrir paso a la unidad y para seguir demostrando, en todo momento, la grandeza de nuestro partido.

Tal como lo dijo don Jesús Reyes Heroles: «La política es un arte preciso pero muy difícil, es un arte que expone a que uno se atacado sanguinariamente y sin consideraciones, y que obliga a sobreponerse a los ataques y a las calumnias, y saber que la generosidad es la característica de los fuertes». Así es la grandeza de nuestro partido.

