Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Aprobación social por las medidas preventivas en Semana Santa en Chiapas: Significa salvar vidas

Las medidas de la ley seca y el cierre permanente de playas en cinco municipios de la entidad, así como el cumplimiento obligatorio de las medidas sanitarias en balnearios, durante el periodo del 18 de marzo al 18 de abril, fue bien recibida en Chiapas, aunque no faltaron en las redes sociales aquellos que criticaron por contar con negocios de cervezas y licor durante esto días de la “Semana Santa” en Chiapas. La totalidad de la ciudadanía lo aplaudió, porque se trata de prevenir la muerte ante la pandemia que seguimos viviendo en todo el mundo, y si los chiapanecos no nos cuidamos, nadie vendrá hacer nada por nosotros, para que seamos prevenidos y evitemos el peligro de muerte.

Ante lo ocurrido, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, aprobó por unanimidad establecer estas medidas preventivas donde se preguntaría cualquier persona o familia, sobre la diversión de Semana Santa, ¿Salud o muerte? Esta medida tal vez para muchos es indeseable e inadecuada porque la mayoría preferirían sin duda divertirse y parrandear en las playas, que renunciar o declinar a este tipo de diversiones de Sol y playas de Semana Santa. La explicación es muy congruente y oportuna del sector salud de Chiapas:

“Debido a que el año pasado se registró un rebrote en estas fechas, además de que la vacuna no causa inmunidad inmediata y aún hay circulación del virus en la entidad, los miembros del Comité Estatal para la Seguridad en Salud aprobaron diversas medidas de control sanitario, con base en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, artículos 147, 152, 181, 182, 406 de la Ley General de Salud y artículo 18 de la Ley de Salud del Estado de Chiapas. En este sentido, aprobaron aplicar la Ley Seca de manera obligatoria para venta y distribución de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos que comercialicen en las áreas de playa y/o balnearios de los municipios de Arriaga, Acapetahua, Tonalá, Tapachula y Pijijiapan en los siguientes periodos: del 18 al 21 de marzo, del 25 al 28 de marzo, del 1 al 4 de abril, del 8 al 11 de abril y del 15 al 18 de abril.

También se aprobó la prohibición del acceso a toda la extensión territorial de playas y la suspensión total de balnearios en los siguientes municipios: Arriaga, Acapetahua, Tonalá, Tapachula y Pijijiapan, del 18 de marzo al 18 de abril. En los balnearios del resto de los municipios se deberán implementar las medidas preventivas establecidas en los protocolos de seguridad sanitaria, que son: uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, filtro sanitario con dispensador de gel y/o lavamanos, termómetros para tomar la temperatura y tapete sanitario.

Solamente para dar un dato preciso, en vísperas de la llegada de la Semana Santa y, a pesar que existía el riesgo por la pandemia del COVID-19, durante el fin de semana pasado comprendido del 12 al 14 de marzo, más de 44 mil turistas abarrotaron las playas del municipio de Tonalá, revelaron las estadísticas de la Secretaría de Protección Civil Municipal, lo que muestra el gran peligro que acecha alrededor de una emblemática fiesta religiosa y que malamente la gente a lo largo de años, la ha tomado como una fecha de descanso, aprovechando las playas del país o de Chiapas, y también sus ríos, que en nuestra entidad son anzuelos también para la diversión en estas fiestas devotas de la vida pasión y muerte de nuestro señor Jesús. ¿Si eso se dio en la víspera con un puente vacacional permitido por la propia Secretaria de Educación, que esperar de la Semana Santa, por ejemplo, en Tonalá o Tapachula?

Hasta ahora es Tonalá el peligro de muerte que más preocupa, por los éxodos grupales que hay desde Tuxtla Gutiérrez hacia esta ciudad Costeña, llena de playas exóticas y balnearios de diversión. Para darse una idea de lo grave de este asunto, solo le recordamos que en esta víspera de vacaciones la mayor concentración se dio en Playa del Sol, con 16 mil 800 visitantes, en segundo lugar, apareció Puerto Arista, con 14 mil 200 y 13 mil 650 personas se fueron a Boca del Cielo. Estamos ante una antesala de la muerte por cualquier imponderable de contagios que se pudiera presentar. Tonalá es el destino turístico más importante en cuanto a playas y ahora el más peligroso.

Aunque es entendible algunos reclamos, lo más importante es que continúen las medidas preventivas para no tener un rebrote del COVID-19 en toda la zona Costa o traerla a Tuxtla Gutiérrez. La alta afluencia que se está registrando en las playas de Tonalá desde diciembre del año, refleja que la ciudadanía no ha entendido la necesidad de no salir a lugares que muestren alta movilidad de personas.

Recuento de peligros……

El pasado 3 de enero, la prensa local señaló que “El fin de año, el cruce entre el 2020 y el 2021, pese a que la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 continuaba repuntando y sin controlarse en Chiapas, miles de personas acudieron a las principales playas de la entidad para festejar el año nuevo, pero sin cumplir con las medidas y protocolos sanitarios para erradicar la enfermedad. Cabe mencionar, que durante los primeros dos días del año la Secretaría de Salud Estatal (SS) ha reportado 50 casos nuevos por covid-19 en Chiapas; 20 casos más de lo reportado durante el 30 y 31 de diciembre de 2020, donde se contaron 27 nuevos contagios.

Por el incremento de turistas, PC Estatal informó que, en las playas de Puerto Arista, Boca del Cielo de Tonalá y las de Playa Linda de Tapachula, se mantuvo hasta el 3 de enero una intensa jornada de recorridos para exhortar a la población el uso obligado del cubrebocas, como de mantener la sana distancia, ya que la mayor parte de los visitantes no cumplió con las medidas sanitarias. Ojo. Lo mejor es pedirle a Dios desde su casa que todavía lo tiene vivo a usted y su familia.

Rapiditas… En la capital del país, el delegado nacional de MORENA en Chiapas, Carlos Molina Velasco, se reunió con el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, con el fin de unir esfuerzos entre la dirigencia nacional y las estructuras partidarias de cara al proceso electoral de este año. Delgado Carrillo y Molina Velasco coincidieron en que la batalla de los próximos comicios será entre trasformadores y conservadores y para afianzar la Cuarta Transformación se requerirá de la unidad social y la inclusión de todas las mujeres y los hombres que quieren que Chiapas y el país mejoren. Asimismo, priorizaron el trabajo incansable que Morena realiza con las bases y militancia para obtener representantes dignos y capaces en la venidera jornada electoral, mismos que despierten el ánimo de las y los simpatizantes…El cacicazgo sindical del SUICOBACH, paralizó el centro de la capital de Chiapas por varias horas solamente por exigir más años al frente del Sindicato Cobachense. Víctor Manuel Pinot Juárez, quien se protege con el Poder judicial de Chiapas, volvió por sus fueros. Son más de 18 años, de ser dirigente sindical, y ya con una nueva política de moralidad en el sindicalismo mexicano, y en un nuevo sistema político nacional llamada “Cuarta Trasformación”, todavía pretende ser “reelecto” otros seis años más este personaje que ayer descontroló la vialidad a toda la sociedad tuxtleca… Que bruto de ambición de poder…Dixe.