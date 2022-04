Poder y Dinero

Banamex, la demagogia oficial que destroza la economía

* Hablan de $3 mmd en impuestos * Quieren que los dueños sean mexicanos * El Fomento Cultural, ¿se va o lo expropian? * Un desastre si salen dólares por la venta * Querétaro-inversión * Mercado Libre

Víctor Sánchez Baños

Claro que me gustaría que Banamex vuelva a ser un banco icónico mexicano. Claro, que me sentiría orgulloso de tener en el país a una institución que tiene más de 137 años de trabajar en el país.

Un banco que le quitó el “nacional” a las instituciones gubernamentales, ya que ellos como Banco Nacional de México, mantiene así su nombre, antes que el “nacionalismo” de nombre invadiera al país.

Pero, no todo lo que brilla es oro.

El costo que tendríamos que pagar los mexicanos por volverlo mexicano, se verá reflejado en las reservas internacionales del país, ya que Citi se llevaría el monto de la venta de Banamex, a los países de sus inversionistas; fundamentalmente a Estados Unidos.

El anuncio que hizo la semana pasada la CEO de Citi, Jane Fraser, de vender la banca a menudeo de su filial mexicana “Citi Banamex, deja infinidad de dudas. Esto lo sabe hasta el más bisoño de los analistas.

Y, no sólo son las dudas que deja Fraser en cuando a los verdaderos motivos para dejar una de las actividades más jugosas de un banco, que son los servicios bancarios que van desde la que proporcionan en las sucursales, los cajeros automáticos, los seguros, las afores, las pymes, entre un gran entramado que ya existen y que le dejan utilidades importantes.

Irse del país, tiene su origen en infinidad de análisis y estudios. No se hace sobre las rodillas, ni se gestó en una noche de insomnio. Son miles de millones de dólares que están en juego.

Por ello, el fondo de la salida es más que grave para el país. Es una señal que debe preocupar al gobierno mexicano, así como al sector bancario en general.

Ahora, desde el gobierno empiezan a manejar, demagógicamente, infinidad de versiones que sólo sirven para confundir y desviar la atención sobre lo fundamental: la crisis de un Estado de Derecho, que queda en evidencia en las primeras sesiones del llamado Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica.

La clase política, no sólo la de Morena, están en momentos intensos de negociaciones. No es nuevo, ocurrió con el priismo y el panismo. La maiceada para tener afectos de los partidos opositores, sirve para que los pollitos de la oposición sumen votos, aun en contra de México.

Ayer en la inauguración del Parlamento, se vieron a panistas y priistas sumidos. Muchos hablaron, pero realmente, queda claro que si habrá una contra reforma eléctrica y que se modificarán los contratos de inversión extranjera en un falso nacionalismo, que sólo deja un sentimiento de autoritarismo que dañará a la economía.

La falta de un Estado de Derecho, como dejaron claro los políticos ayer en San Lázaro, es el riesgo inherente para que los inversionistas huyan despavoridos.

Ya salieron en el 2021, más de 12,600 millones de dólares, según datos de la misma secretaría de Hacienda. “Si se vende Banamex, como va suceder, nosotros vamos a cobrar los impuestos. Depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30, 40 mil millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe», dijo durante su mañanera.

Con la venta de Banamex, se estima un monto de 15 mil millones de dólares, lo que generaría un pago de impuestos de unos 2 mil millones de dólares (lo que no tiene ningún fundamento financiero, pero es una declaración política).

La salida de divisas del orden de los 15 mil millones de dólares, sería una catástrofe para el país, que no quedaría resarcida por el pago de impuestos de 2 mil millones de dólares. Esto, aunque lo compraran mexicanos. Si lo compran extranjeros, saldrían las divisas y regresarían al país. Esa es una cruel realidad. Y, se pagarían los impuestos.

Reitero, si me gustaría que Banamex volviera a propiedad de mexicanos, pero el costo es elevado a nuestras reservas.

Esta es la verdadera historia, atrás de una simple operación de compra venta. Los empresarios mexicanos pagarían en pesos, pero los inversionistas de Citi, pedirían sus dólares al Banco de México para llevárselos a sus países de origen.

Aunque tendrían 15 mil millones de dólares en la Tesorería, lo que tendrían que traducirlos en pesos al tipo de cambio del día de la operación, la operación se vuelve desventajosa para el país. Eso lo saben quienes conocen de economía simple; bueno los que saben sumar y restar y no ven con ojos de políticos la crisis que vendría.

Además, está en juego el Fomento Cultural Banamex, que es un acervo invaluable de obras de arte, edificios coloniales e incluso la casa de Agustín de Iturbide. El canciller Marcelo Ebrard, dice que debería quedarse en el país el acervo. Esto es posible, aunque jurídicamente la propiedad de esas obras sea de quienes lo venden.

Si quiere hacer algo Ebrard, para que ese acervo pase a manos del patrimonio nacional, es expropiar esas obras e inmuebles, en una operación totalmente transparente para evitar dudas. Ya saben ustedes, estimados lectores, que cuando meten las manos los políticos algo les queda en las uñas.

Entre frases demagógicas y buenos deseos, encontramos un país envuelto en un patriotismo que está muy lejano de una realidad jurídica y financiera. Quizá sean ignorantes en esas materias y, si no lo son, son unos mentirosos contumaces.

Amenazan otras caravas de migrantes

La activista y defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, alertó al gobierno mexicano que ya se organizan tres caravanas que buscarán llegar a los Estado Unidos este 2022. La crisis que dejó la pasada contienda electoral en Honduras y el despido masivo que está realizando la nueva administración, son las principales causas que hacen que miles de hondureños decidan dejar el país este año. Además, las amenazas de muerte ahora no solo son de las pandillas que operan en ese país, sino de los nuevos grupos delincuenciales que están apareciendo. La caravana inicial se espera salga de Honduras con 2 mil 500 personas y se prevén que pueda salir en tres fechas: 13, 14 o 15 de enero. Pueden salir de San Pedro Sula. Lo que no evalúa ni el Canciller, ni Gobernación, ni mucho menos los gobernadores, es que los hondureños están viendo México como una opción para quedarse y no seguir el sueño americano. Esto, por el ofrecimiento de trabajo del gobierno de López Obrador”, ya que las condiciones de nuestro país a comparación de Honduras, es el paraíso.

BSC Interface Solucions

Con una inversión de mil 200 millones de pesos llegará la empresa alemana BCS Interface Solutions, liderada por Carlos Canseco, al Parque Tecnológico de Innovación, a Querétaro, entidad gobernada por Mauricio Kuri González. Esta empresa del sector automotriz generará 836 empleos, y en sus instalaciones elaborará módulos de control de dirección y otros componentes eléctricos de alta, para suministrar a Tesla.

Mercado Libre

Con el liderazgo de Stelleo Passos Tolda, Mercado Libre y el Centro de Comercio Internacional lanzaron la iniciativa SheTrades: una alianza para impulsar la digitalización y el acceso al mercado de 3 millones de empresas lideradas por mujeres en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, creando así mejores oportunidades para que las emprendedoras puedan tener herramientas que faciliten su entrada al comercio electrónico.

