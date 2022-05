Poder y Dinero

Calica: bomba de tiempo para la 4T

* Nos demandan por USD$1,100 millones * Veta de materiales de construcción * Controla terminal marítima en Qroo * ICA, ¿conspiración de la nostalgia? * Urge rescatar patrimonio turístico * John Kerry, ¿le mostrarán la verdad? * Sembrando Vida, o deforestando * Santander RSC

Víctor Sánchez Baños

En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó una serie de consignas a la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, el mayor productor de agregados para la construcción de Estados Unidos, principalmente en piedra triturada, arena y grava.

Le ordena, materialmente, el frenar la explotación en los terrenos que tiene bajo el nombre de Calizas Industriales del Carmen.

AMLO comisionó al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien fue el secretario de Gobernación al momento en que le entregaron a ICA, en sociedad de Vulcan, cuatro concesiones en Quintana Roo. El objetivo planteado a Moctezuma es el llegar a un acuerdo con la estadounidense.

Le lanzó un ultimátum a la compañía que preside a nivel mundial Thomas Hill, que adquirió la totalidad de las acciones en el 2001. Tiene plazo para frenar sus actividades de explotación de agregados para la construcción destinados a mercados mexicanos y del vecino del Norte.

Además, el gobierno de Ernesto Zedillo, antes de irse y dejarle el poder a Vicente Fox, les dejó una concesión para administración de una terminal portuaria para turismo, en Punta Venado.

Detrás de esa andanada está la enorme cantidad de recursos que generan las exportaciones de materiales.

Se menciona que el gran negocio que abandonó ICA, en aquel entonces presidido por Bernardo Quintana, lo vendieron en “peanuts”. El potencial era extraordinario, sobre todo para surtir el mercado estadounidense. Cuentan con 4,200 hectáreas próximas a la costa turquesa de Quintana Roo, en el municipio de Cozumel.

El pretexto para impedir la explotación es el deterioro y destrucción del territorio. Incluso AMLO adelantó que acudirán a la ONU, para denunciar la depredación que hace esa empresa.

Con el cuidado que ha tenido siempre en no señalar los errores de la administración de Ernesto Zedillo, que fue la que entregó las 4 concesiones; una de ellas “aeternum”, para siempre. La concesión fue para ICA y, “de pilón” le dieron la terminar portuaria.

El mejor negocio de ICA, fue la reventa. En menos de un año, aunque se dieron cuenta que la concesión les hubiera dejado muchísimo más dinero. Sólo se convirtieron en coyotes de negocio. Lástima.

Lo importante es llegar a un acuerdo, lo más pronto posible y evitar la demanda que interpuso Vulcan Materials en contra del gobierno mexicano, por 1,100 millones de dólares, por impedirles explotar los materiales de construcción en aquella zona, que sería una “veta” turística.

PODEROSOS CABALLEROS

John Kerry Embajador Ecologista

Ahora sí, el gobierno de Estados Unidos envía a todos sus políticos para echar abajo la Reforma Eléctrica. John Kerry, ex secretario de Estado en la administración de Barack Obama, es el enviado especial del gobierno de Joe Biden, para el clima a varios países que se niegan a apoyar las energías renovables. La agenda del funcionario está lista. Se reunirá con el presidente López Obrador, así como otros funcionarios mexicanos. En octubre pasado, Kerry elogió el programa Sembrando vid, que implica la reforestación de un millón de hectáreas, por el gobierno federal. Este programa, en la realidad, se ha convertido en un grave error, al sembrar un solo tipo de árboles; cuando los campesinos prefieren reforestar para recibir un dinero, dejan morir los árboles y ya no siembran otro tipo de frutas, hortalizas, oleaginosas y productos del campo. No se acaba la deforestación, ya que las regiones donde dominan los tala bosques, no reforestan con las mismas especies que depredan. Es una farsa cuyo final no se la comentan a AMLO.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: SANTANDER

Banco Santander, que a nivel mundial los lidera José Antonio Álvarez Álvarez, y la London School of Economics and Political Science, pudieron en marcha una nueva edición de sus dos principales programas de liderazgo femenino: Las Becas Santander W50 que ofrecerán formación presencial de alto rendimiento a 50 mujeres con capacidad de liderazgo que ocupen puestos de alta dirección y 125 Becas Santander Emerging Leaders que se impartirán online y su objetivo es desarrollar el potencial de la próxima generación de mujeres líderes en posiciones medias de gestión. En ambos casos podrán participar mujeres residentes de México y de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, España, Portugal, Polonia, Uruguay, Perú y Reino Unido.

