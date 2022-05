Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Chalecos rojos

Quienes pensaron que el grupo de granaderos había desaparecido, la presencia de los chalecos rojos nos demostró que no. Lo que la Jefa de Gobierno hizo, fue cambiarle el nombre a grupo Atenea, y no se cuestiona, pues para lograr el orden púbico es necesario contar con esta corporación. Lo terrible es haberla usado en contra de ciudadanos que de manera pacífica intentaron llegar a la plancha del Zócalo y que el gobierno de la CDMX los haya sitiado de la manera en la que lo hizo. Hemos sido testigos de las violentas manifestaciones de grupos colectivos que han destruido cristales de comercios, edificios públicos, monumentos y nunca fueron controlados como lo hicieron con estos ciudadanos. Adultos mayores y niños fueron agredidos arrebatándoles sus casas de campaña y forzándolos a permanecer en las peores condiciones por más de 5 días. Estas acciones nos demostraron que la fuerza pública actúa de manera selectiva y no para defender la integridad de sus gobernados frente a manifestaciones violentas y destructivas. Aludieron riesgo de contagio por COVID, a cambio los hicieron permanecer en peores condiciones dentro de un cerco impenetrable de chalecos rojos. Amparos logrados les permitieron finalmente llegar al Zócalo. Para García Harfuch será un reto más lidiar con manifestaciones que amenazan con llegar al mismo punto poniendo en riesgo la integridad de todos estos grupos sin que haya una estrategia de diálogo con ninguno de ellos. Los normalistas de Ayotzinapa inician movilizaciones incendiando el congreso de Chilpancingo, resultado de la idea de Encinas de abrir una investigación finiquitada con la intención de inculpar a las FA y crear su verdad a modo. La promesa de ubicar a los estudiantes desaparecidos es una esperanza insostenible que dan a los familiares y que hoy se suma a la lista de pendientes inalcanzables para López Obrador. Los cuestionamientos sobre corrupción siguen incendiando la inmaculada imagen con la que gobierna el mandatario, la que se desploma con los hechos de corrupción que se denuncian cada mañana. A la de su propio hermano le sigue la de su amigo Jaime Cárdenas quien ha decidido renunciar para dejar de ocultar lo que al mismo Presidente le hizo saber 9 meses atrás que funcionarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado del que era titular, robaron y mutilaron las joyas decomisadas al crimen organizado. La renuncia de Cárdenas deja abierta la corrupción que la misma presidencia oculta al decir que su renuncia se debió a su incapacidad para trabajar bajo presión, ¿y cómo no? si es el responsable del destino de 2000 millones de pesos que fueron entregados por la fiscalía al Presidente para la rifa del avión. A propósito del avión presidencial que se encuentra en el mismo hangar de donde nunca debió salir, fue tema en el mensaje del Presidente en reunión con la ONU. Frente a mandatarios de diversos países, ha sido para México la peor imagen de su gobierno, más allá de estar a la altura de esta importante reunión, se limitó a informar el surrealismo con el que gobierna. Con extraño desaliño declaró “Rifamos el avión presidencial que ahora vamos que vender”. “A pesar de la crisis sanitaria y económica México avanza con pasos de gigante hacia la 4T”. Es verdad, a pasos de gigante logró 70 mil muertos por COVID, el primer lugar en el mundo en muertes de personal médico, y tener un promedio de 100 asesinatos al día y una franca ingobernabilidad.

DE IMAGINARIA

Durazo deja en el abandono a Chihuahua al suspender a través de un oficio, las reuniones de seguridad con el Gobernador Corral, la fiscalía y la policía estatal. Advierte que se llevarán a cabo en la Zona Militar. La SEMAR y diversas instituciones dan un golpe a Weatherford, compañía multinacional para servicios petroleros, al encontrar almacenamiento de hidrocarburo robado en bodegas y en un buque de su propiedad.