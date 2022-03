Asesoría legal

Combate al machismo 2

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Es importante las labores del hogar, una pareja en casa por lo regular para ellos según lo que sería “normal” es que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa, para muchos hombres creen que la mujer no hace nada en casa, que solo él es quien trabaja, mas no es así, es muy desgastante hacer el quehacer en casa, y es que, el trabajo en casa no se ve, toda la carga de la casa recae casi siempre en las mujeres, hacer el desayuno, lavar ropa, hacer la limpieza de la casa, preparar la comida, ir por los niños a la escuela a la hora de su salida, darles de comer, lavar los trastes y demás utensilios, planchar la ropa, preparar la cena, etcétera, etcétera, esas actividades son de todos los días, cuando el esposo llega de trabajar solo llegar a pedir de comer y descansar, siente que no le corresponden las actividades de la casa, muchas mujeres ven “normal” ese rol diario, no es normal, diariamente en 7 de cada 10 hogares en México se violentan los derechos de las mujeres. El machismo es una perversión cultural, la mujer siempre ha reclamado su papel, hay que impulsar ya un programa nacional para erradicar el machismo a través de la educación, en los hogares y en los medios de comunicación, México tiene siglos de miopía e intentar mirar con equidad al género opuesto a través del cristal mágico de la comprensión, de la democracia, de hecho, de casi toda la vida ha habido programas de televisión machistas y misóginos, entre ellas, películas de la época de oro con personajes como Vicente Fernández o Pedro Infante, no tengo nada contra estos dos importantes personajes, pero los guiones siempre fueron machistas, tomar alcohol para curar las penas y doblegar a las mujeres, hacerlas menos, en las películas los personajes X no actuaban como hombres, sino como unos simples machos, y esa es la cultura mexicana hasta la presente fecha, hay hombres que cuando sus esposas o parejas están embarazadas piden que sean niños varones para que sean como ellos, que sigan sus pasos, y obviamente la cadena jamás se rompe porque los malos ejemplos se los dan desde pequeños, de hecho el 85 % de los hombres en todo México es machista, no importa si tienen o no estudios, el machismo no elige a los pobres, es en general, en los comercios quien se encarga de cobrar y realizar todas las compras de su negocio por lo regular lo hace el hombre, no la mujer, hay hombres que tienen un vocabulario muy corriente y se han expresado de las mujeres muy mal, de igual manera hay religiones (sin especificar alguna en excepción) que sus ideales también son machistas, ya que con las mujeres no se negocia, sino con el “hombre de la casa”, algunos religiosos tienen la idea de que tienen que hablar con el hombre, no con la mujer, lo mismo pasa en las grandes empresas, ha habido situaciones donde se le da la prioridad al hombre y no a la mujer para escalar un puesto más alto laboral, el simple hecho de ser mujer, es suficiente para que no sea tomada en cuenta en algunas tareas de importancia y relevancia, a los niños desde muy pequeños hay que enseñarlos a respetar a los demás, enseñarles que sus compañeritas y ellos tienen los mismos derechos y son exactamente iguales, inculcar valores a los niños para que respeten a sus compañeritas de clases, es una labor titánica porque lamentablemente los padres no hacen esa labor, los padres se van por lo más fácil, lo que logren aprender y razonar ya es bueno, la mayoría de los campesinos mexicanos someten a sus hijos a que trabajen el campo mal inculcándoles que ese es trabajo de hombres, logrando que los niños a futuro ya no quieran estudiar y se encaminen por lo más fácil, lo mismo pasa con los albañiles y todas las personas que ejercen un oficio, creen estar haciéndole un bien a sus hijos, caminar por la calle y mirar a una mujer de una forma no agradable creen que eso es ser hombres, los niños y niñas que viven en comunidades alejadas deben dejar de ser educados en condiciones de desventaja y discriminación, pero hay que reconocer algo, muchas mujeres en tiempos atrás y en la actualidad también incentivan el machismo, por ejemplo, cuando un niño llora, las mamás les dicen que llorar no es de hombres, son muchos factores y el resultado es totalmente negativo, aun todavía existen mujeres con ideas antiguas, de que el hombre es hombre y puede andar con todas las mujeres que él quiera, pero ella debe servirle nadamas a él, hay programas de televisión en donde se reúnen ciertos personajes a contar chistes misóginos y burlándose de las mujeres, de hecho, todos los programas considerados como machistas deben ser vetados y retirados por ser un mal ejemplo para las nuevas generaciones, llámese películas, novelas, comedias, etcétera, ¿de qué sirve la paridad de género si seguimos exactamente igual? La cultura mexicana es muy baja, en los hogares se les da la prioridad a los hijos y no a las hijas, de hecho, la educación se inicia desde casa, porque los niños no nacen maltratadores ni machistas, lo aprenden por imitación, y lo pueden aprender tanto de la madre como del padre, se debe crear conciencia en todos los padres, no solo en unos cuantos, llevar a cabo una campaña agresiva para combatir el machismo es de un esfuerzo enorme, no se trata de una campaña cualquiera como si únicamente es cumplir y ya, no todos los niños que van a la escuela tienen valores, las niñas, sus compañeritas a veces son las que pagan las consecuencias de un niño proveniente de una familia desunida y donde por lo regular se practica la violencia intrafamiliar y el machismo, ya que a veces las compañeritas de clases son las agredidas por sus compañeritos que imitan las acciones de sus padres, todo eso debe cambiar, es por el bien de México, del futuro y de las nuevas generaciones, se debe iniciar ya vetando totalmente novelas, películas y programas de comedia machistas, así como canciones, se debe legislar duramente, porque si no empezamos a cambiar hoy las cosas, mañana y los años posteriores serán exactamente iguales, por cierto, hay una canción para bebés que es machista que empieza con la palabra arroz, de igual manera debe ser desechada y vetada totalmente, las canciones en las personas fomentan sus malas acciones machistas, una cosa es tener un problema en el hogar y saber solucionarlo correctamente y otra muy distinta ejercer actos machistas, muchas personas no saben ser padres porque no orientan a sus hijos, no les inculcan valores, lo importante en un hijo o una hija es planearlo, recibirlo, orientarlo, educarlo, fomentar valores en su persona, guiarlo, cuidarlo y protegerlo, hay que empezar en casa con esas actividades, de lo contrario, las acciones de sus hijos les traerá graves dolores de cabeza.