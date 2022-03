Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Con la visita de Ricardo Monreal a Chiapas, cartel de lujo con muchas visitas

En la visita que hizo el Presidente de la JUCOPO de la Cámara de senadores, Ricardo Monreal, a la capital chiapaneca, donde presentó su libro número 35 “Otro campo es posible”, además de dar una conferencia de prensa sobre temas nacionales y dentro del tercer informe de la senadora Sasil de León Villard, ocurrido este sábado 4 de diciembre, hay que reconocer el importante cartel que se dio con los visitantes de lujo que acuerparon al máximo responsable del poder senatorial del país y la senadora De león Villard, tanto en senadores como diputados federales.

Por ejemplo, estuvieron en Chiapas, los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, Marcela mora Arellano, Kalya Ávila Vázquez, Giovanna Bañuelos de la Torre, Soledad Luévano Cantú, Israel Zamora Guzmán, José Ramón Enríquez Herrera, Raúl Bolaños Cacho Cué, Raúl Paz Alonso y Alejandro Peña Villa. Como diputados federales estuvieron en esta fiesta de Chiapas, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, Yaimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño y Roberto Rubio Montejo.

Diputados locales que estuvieron presentes también, María de los Ángeles Trejo Huerta, Flor de María Esponda Torrez, Fabiola Ricci Dielsel, Karina Margarita del rio Zenteno, Faride Abud García, Martha Guadalupe Martínez Ruíz, José Antonio Aguilar Mesa, Agustín Ruiz Mendoza, Leticia Méndez Itzín, Citatli de León Villard.

Estuvieron también dirigentes partidistas Conrado Cifuentes Astudillo, de Chiapas Unido, Mirna Torrez, Secretaria de vinculación del PAN, Mauricio Morales Valdez del PPCH, Fernando Reyes Cruz, representando al PRD, Rodolfo López Rasgado de Nueva Alianza, Rubén Zuart Esquinca del PRI y Maya león Villard del PES y además de 28 alcaldes de igual número de alcaldías de Chiapas.

Fue una fiesta ´popular de representación popular federal y local de fin de semana que levantó comentarios favorables y optimistas y evidentemente puso a pensar a muchos, sobre todo porque se trata de un personaje nacional que figura como candidato Presidencial rumbo al 2024., como lo es Ricardo Monreal, de origen campesino y oriundo de una región desértica del estado de Zacatecas, donde no faltaron las vivas y loas cuando fue recibido y hasta con la rúbrica electoral de “Presidente, presidente, presidente”. Se cazan apuestas desde ahora.

Ni salud, ni seguridad nacional, ni desarrollo para Chiapas.

La Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con sede en Acapulco dio a conocer que los extranjeros de Haití, Honduras y Venezuela que fueron dejados en situación de abandono en ese municipio portuario, en días pasados recibirán tarjeta de visitante por razones humanitarias, agregando que esta Tarjeta les permitirá tener trabajo, acceso a servicio bancario, así como residencia.

En el contexto del apoyo humanitario a los migrantes, la secretaria de Salud, les realizó 6 pruebas rápidas para detección de Covid-19, VIH – sida, de Sífilis y Hepatitis tipo C, con resultados negativos. Resulta increíble como en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, los migrantes fueron atendidos y no solamente se les realizó pruebas de salud pública de covid 19, sino de SIDA, sífilis y Hepatitis, mientras que en Tapachula y otros lugares de Chiapas, nunca les hacen pruebas de salud y los dejan al algarete, como si estuvieran en una cárcel gigante esperando que el Instituto Nacional de Migración (INM) les otorgue sus papeles para poder transitar por todo el país. En Acapulco si cuidan a los ciudadanos, en Tapachula, que se los coma el chucho al pueblo.

Por otro lado, mientras en Estados Unidos, su política migratoria tiene un valor agregado reconociendo la amenaza de seguridad nacional enfocándose con la estrategia de solamente migrantes con récord criminal o que representen un peligro a la seguridad pública del país, lo que permite mantener la detención de migrantes con órdenes de deportación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha buscado establecer reglas de arrestos enfocados a inmigrantes específicos: personas con récord criminal o que representen un peligro a la seguridad pública y nacional.

Mientras eso se da en Estados Unidos, en México y sobre todo en Chiapas, las puertas de la frontera sur que colindan con Guatemala completamente abiertas, ingresando miles de extranjeros ilegales que no se les conoce ni rostro mucho menos nombres y apellidos, que campantemente y libremente cruzan el rio Suchiate sin que se aplique la ley, y en esos éxodos hay quienes se están metiendo ilegalmente a territorio nacional delincuentes de alto impacto de Centroamérica, Haití, Cuba, Venezuela y países de África, así como dirigentes de las bandas marasalvatruchas que provienen también de países como Guatemala, El Salvador y Honduras. El INM y ninguna autoridad federal sabe a ciencia cierta quienes son los extranjeros que se están colando a todo el territorio nacional en su afán de buscar otras oportunidades de vida. ¿Pero quiénes son los que están metiéndose a suelo mexicano y que ya no solamente están en Chiapas, sino en todo el territorio azteca?

Sin embargo, lo más preocupante y que muchos chiapanecos no le han dado el interés necesario, porque no solamente es salud pública que no nos han brindado, porque nunca pusieron “cordones de salud” en la frontera sur, ni cuando estuvo en su apogeo letal el covid 19 y menos ahora que ya dijeron que las fronteras mexicanas no se cierran, por la variante Omicrón, es que no hay indicios de que vaya a ver desarrollo nacional después que a Chiapas le llevaron su frontera a los estados de Oaxaca y Veracruz, justamente donde se encuentra el “corredor interoceánico” donde se instalaran 10 Zonas Económicas Especiales”.

Hasta ahora Chiapas, ha sido segregado del desarrollo nacional en la cuarta transformación y todo el desarrollo nuevo del país, empezara en estas entidades federativas y Chiapas lo dejaron exclusivamente para la atención a los extranjeros o migrantes que se están internándose por la frontera sur. Imaginarse 10 Zonas Económicas Especiales para instalarla en ese corredor industrial, dejan completamente “muerto” el cambio y trasformación del pueblo de Chiapas.

En los tres primeros años todo fue para los estados de Oaxaca, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, donde no solamente es Tren Maya, sino carreteras, libramientos federales, hospitales del IMSS e ISSSTE, mientras que a Chiapas, nos siguen dando atol con el dedo de que somos los mejores en programas especiales y eso en que beneficia al desarrollo industrial de Chiapas, estamos con los programas especiales porque somos el estado más pobre del ´país y millones de población en extrema pobreza, y los pocos kilómetros del Tren Maya que va de Palenque a Campeche son escasos 25 kilómetros.

Para el 2022, ya en el cuarto año de gobierno, dentro del presupuesto federal nos salió solamente el presupuesto de la construcción del ferrocarril de la Costa que abarca de Arriaga hasta Ciudad Hidalgo, que no, es más -si no tampoco se hiciera- que un brazo, un ramal, del detonante “Corredor interoceánico” Oaxaqueño- Veracruzano que llevará de mercancía lo que se producirá en estos estados a Centroamérica, y el tren es necesario. De hi nada aparece más en el presupuesto federal para Chiapas en el 2022. Jodidos en toda la extensión de la palabra.