Asesoría Legal

Custodia Legal Compartida

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Como hay hombres también hay mujeres que se hacen las victimas para quedarse con los hijos y estar con ello presionando para exigir cada vez más dinero, dinero que no es usado en muchas ocasiones en los hijos los cuales solo son usados como mercancía, no buscan más alternativas de cómo solucionar la situación legal que tiene consecuencias graves emocionales en los hijos, la mamá y el papá tienen exactamente el mismo derecho sobre los hijos, sin embargo, la balanza se pone más del lado de la madre, está perfecto eso, pero no todas las madres querían tener hijos, eso hay que tenerlo en mente, no les estoy faltando el respeto a las mamitas, claro que no, simplemente que no todas las mujeres piensan igual, en la mayoría de las ocasiones cuando se disuelve un matrimonio o salen en problemas las mujeres se van a casas de sus padres, o en su caso a casa de sus primas las cuales no tienen ética y son vulgares para hablar ya que por lo regular no llevan una vida correcta y podrían afectar muchísimo más a los menores de lo que ya están con el alejamiento de su padre, ahora bien, veamos la otra cara de la moneda, hay hombres (no todos), que le son infieles a las mujeres, no quieren una esposa, quieren a una personas que les haga las cosas en la casa, siempre minimizando a la mujer, maltratándola delante de sus hijos y dándoles malos ejemplos tomando cerveza, consumiendo drogas o practicando violencia contra su cónyuge y sus hijos, tomando la iniciativa la mujer agredida de abandonar el hogar conyugal por prácticas de violencia familiar llevándose a sus hijos consigo, en ocasiones, los padres prefieren no tomar terapias psicológicas porque creen que eso no es para ellos y prefieren llevar una vida llena de violencia, la cuestión es que, la custodia compartida es aquella que ambos cónyuges aun separados tienen la convivencia con sus hijos, por lo regular es la madre quien los tiene de lunes a viernes, y el esposo sábados y domingos, en temporada vacacional ambos cónyuges disfrutan a sus hijos el 50 % del tiempo cada uno, lo mismo pasa en temporada decembrina, pero, eso no es lo peor, cuando la mujer encuentra a una pareja los hijos son más afectados aun, porque incluso, se les prohíbe ver al padre o hablarle por celos de la nueva pareja desafortunadamente, o la familia de la mujer se mete en situaciones que no les incumbe, opinan para dañar nadamas, son gente nociva totalmente, de hecho, cuando los menores se quedan en un cierto determinado lugar, uno de los dos cónyuges puede solicitar ante la autoridad impartidora de justicia evaluación mental para las personas que convivan con los menores, ya que hay personas que consumen drogas, alcohol y llevan una vida desordenada, es por el bien de los menores, si una mujer tiene viviendo en un lugar así a sus hijos lo más correcto es quitárselos y darlos al padre para que los ponga en un lugar seguro, retirar provisionalmente la custodia de la madre hasta que tenga la suficiente solvencia económica y moral para que pueda tener a sus hijos, y eso se hace mediante terapias psicológicas, la misma metodología es para el padre, la custodia la tiene quien logre tener la estabilidad emocional para poder tener a los menores, lamentablemente los impartidores de justicia no son tan correctos y se venden al mejor postor, no generalizo, pero por lo regular así se practica en este país, afectando severamente el estado emocional de los hijos, es muy difícil encontrar a un impartidor de justicia que haga correctamente su trabajo, hombres y mujeres impartidores de justicia es la misma cosa, prostituyen la justicia, el hecho que una persona sea mujer no le da derecho de tener a los hijos, el mismo derecho lo tiene el padre, ambos tienen el mismo derecho, son iguales ante la ley, porque muchas madres y padres desconocen lo que es la custodia o la patria potestad de los hijos, creen que solo tenerlos a su lado basta, claro que no, conlleva la representación legal y protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social de guarda y custodia y derecho de corrección, lamentablemente hay mujeres que les molesta incluso la presencia de sus hijos porque no llevan su vida ”normal”, a sus hijos por lo regular les gritan y se la pasan diciendo que se parecen a su padre y muchas cosas más, no tienen la preparación adecuada para corregir a sus hijos solo lo hacen mediante golpes, insultos, regaños, azotes, castigos severos, esto se da más en las mujeres madres, ya que los padres por lo regular no practican eso, en los padres lo que si pasa es que las abuelas paternas se meten en lo que no les importa, ellas son las menos indicadas para meterse en la relación de sus hijos, hay abuelas paternas que solo destruyen las relaciones de sus hijos, incluso, les buscan más mujeres a sus hijos para que abandonen a la que tienen y de paso se quieren quedar hasta con los nietos, legalmente nada tienen que pelear los abuelos paternos y maternos, solo los padres de los menores son los únicos que pueden verse ante los tribunales, nadie más, poco les importa el daño emocional en los menores, por un lado, las mujeres madres buscan quedarse con los hijos porque los ven como mercancía para generar más dinero y gastarlo en todo, menos en sus hijos, incluso, tienen más amantes (no todas) pero si hay casos donde las mujeres madres no tienen piedad sobre sus hijos utilizándolos a la vez para chantajear al padre para pedirle más dinero y ser usado en alcohol y otras cosas, hay que tener cuidado con las madrastras, por lo regular ellas son las clásicas rompe matrimonios, se meten en la vida del hombre hasta apartar totalmente de su familia a éste, incluso, los obligan a ponerle su apellido a sus hijos que tuvieron con otros, ¿motivo? Para quedarse con propiedades, negocios, empresas, o simplemente que le pague todo al hijo de la mujer incomoda, hay casos donde las hijas del hombre son sacadas de la vida del padre, manipulando la esposa ilegitima a quien sacó de su verdadero hogar, y es que, el amor ahí no será el mismo, porque aunque tengan hijos con él no les dará el mismo amor, ya que incluso hay mujeres que recurren a tonterías como la brujería para someter a quien les guste que las mantenga y sacar de su vida a su verdadera familia, esto, tarde o temprano se paga, legalmente, los primeros hijos son los que tienen derecho sobre lo que tenga el padre, pueden recurrir a un tribunal y dejar incluso sin nada a la quita maridos o más bien llamada, “esposa ilegítima”, relacionado a la custodia legal, solo le queda a uno de los dos que logre acreditar que se encuentran bien emocionalmente, económicamente, y más aún, que se responsabilicen porque los hijos merecen todo el respeto, atención, cuidados, protección, salud, educación, diversión y un sano desarrollo psicológico emocional y físico.