Marco Antonio Cabrera Alfaro

Después de la PROFECO, ahora pretenden llevarse al IMSS a Tuxtla…

Mientras la población en la costa se clava con los estragos que está haciendo la pandemia provocada por el COIVD-19, allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se dice, sin conceder, muy calladitos sin aspavientos y alharacas, así como nos quitaron la delegación de la PROFECO para llevársela a la capital del estado, ahora se pretende llevar a la delegación del IMSS a la capital chiapanecas. Luego de que trasladaran la delegación de la PROFECO al centro del estado, las denuncias y quejas contra empresas que prestan, dan mal servicio y cometen fraude con los consumidores tendrán que irse hasta la capital del estado según se supo, para poder pelear sus derechos, mientras que allá en mi pueblo nos dejaron un representante que haga de cuenta amigo lector que es como nada, pero eso no es todo, ahora resulta que, lo que están planeando al interior del IMSS, mientras la población se entretiene con la pandemia, es llevarse la delegación del seguro social, así como se llevaron a la PROFECO a la capital del estado, mientras los paniaguados huacaleros nos quedamos como los chinitos “Milando”. ¿Cierto o falso? No es una sorpresa que traten de llevarse a la delegación del IMSS a la capital del estado, ese es un plan que se viene orquestando desde hace varios años, empero en esta ocasión, dicen, sin conceder, los de la 4T ya empezaron a mover las estructuras y los hilos para trasladar la delegación del IMSS a la capital chiapaneca. Por lo pronto ya nos quitaron la delegación de la PROFECO, y de todo esto los paniaguados empresarios de la CANACO, los del consejo empresarial de mi pueblo permanecen ciego, sordos, mudos y paralíticos, ¿o será que es puro cuento?, a mí que les importa, pues ahora si ni llorar es bueno, ojalá sea puro run, run y no se lleven la delegación del seguro social a Tuxtla…sin comentarios

TRABAJAMOS BAJO EL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR: VILA

Luego de reconocer las acciones emprendidas por el mandatario estatal, Rutilio Escandón Cadenas, para lograr la paz y la tranquilidad de todos los chiapanecos el delegado de la fiscalía federal en esta entidad Alejandro Vila Chávez afirmo que bajo ese esquema la delegación federal esta accionando logrando obtener buenos resultados. “El trabajo conjunto e interdisciplinario nos ha dado buenos resultados y las pruebas están a flor de tierra, afirmo, al tiempo de enunciar que los esquemas de las políticas públicas del gobernador están siendo interpretadas por la delegación a su mando. adujo que, con el restablecimiento del orden, en la entidad chiapaneca se han dado grandes pasos para generar bienestar, porque la aplicación de la ley sin distinción permite a la población vivir en un ambiente de paz y seguridad, que también contribuye a fortalecer la economía y la confianza en las instituciones públicas. Nosotros -agrego- reafirmamos nuestro firme y leal compromiso de seguir impulsando las estrategias de seguridad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas con el fin de que a Chiapas le siga yendo bien con rumbo fijo y dirección…ver para comentar

EN MARCHA “POR TU SALUD DE CORAZON”

El Voluntariado de la Fiscalía General del Estado, «Siempre al lado de la gente» que preside la distinguida dama doña Guadalupe Gómez Casanova, llevó a cabo la tercera plática del II Ciclo de Videoconferencias, denominada, “Por tu salud de corazón”, y Nuevas Masculinidades, esto con el objetivo y el firme compromiso de fortalecer las estrategias de prevención de violencia familiar y promover una sana convivencia durante la contingencia sanitaria. Doña Lupita Casanova señaló más adelante que, como parte de las acciones solidarias del Voluntariado se encuentran realizando una serie de ponencias virtuales con personal especializado, a fin de orientar y brindar herramientas a la ciudadanía sobre medidas que pueden seguir para prevenir casos de violencia contra mujeres, niñas y niños durante el confinamiento. Más adelante la distinguida dama manifestó su gratitud por la participación profesional de la psicóloga Elvira Carolina López Cifuentes de la Fiscalía de la Mujer que impartió el tema Nuevas Masculinidades, en el cual destacó la importancia de reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, siendo esta cuarentena una oportunidad para analizar los roles de género e intentar modificarlos por relaciones más equitativas. Al final su intervención Doña Lupita Casanova, refrendó el compromiso del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente” para hacer frente a los retos y desafíos que aquejan a la sociedad, principalmente a mujeres, niños y niñas víctimas del delito…sin comentarios

LAS MUJERES ESTAN BIEN REPRESENTADAS EN EL VERDE ECOLOGISTA: RRM

El legislador federal Chiapaneco, del Verde Ecologista, Roberto Rubio Montejo, luego de manifestar que en el Partido Verde “Nos estamos preparando y organizando para enfrentar el proceso electoral del 2021, con fortaleza seleccionando a candidatos con auténticos liderazgos”, señalo que, La paridad de género en las actividades políticas de nuestra entidad es un tema transversal. Así mismo dijo que, en nuestro partido le damos espacios a las mujeres que no son el futuro de México, con los jóvenes, sino el presente y así vamos a enfrentar el proceso electoral del 2021 y la prueba esta que hoy en día nuestro partido en Chiapas está siendo liderado por una gran mujer, la diputada Valeria Santiago, quien estamos seguros sacara adelante las tareas electorales del 2021, donde estoy seguro -dijo- lograremos triunfos significativos. Nosotros vamos a elegir a los mejores hombres y mujeres de Chiapas para competir con dignidad y sobre todo para lograr los triunfos y rescatar los espacios perdidos, y remarco, Nuestra única alianza será con la sociedad, con la gente, porque ellos nos van a dar la confianza y saben que si sabemos gobernar. Acoto…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS CONDENSADAS…

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de la fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista en el senado, Manuel Velasco Coello, recordó a su entrañable amigo el panista Rafael Moreno Valle que el pasado domingo cumpliría 51 años de edad. El popular Güero Velasco, compartió una fotografía con el senador panista, a quien llamó «su hermano» y dijo que «lo recordare siempre con mucho cariño y admiración»….sin comentarios…luego de reconocer el arduo trabajo de la Guardia Nacional en el marco del primer aniversario de la creación de ese grupo de seguridad, y de elite para coadyuvar en las estrategias de prevención y combate del delito, garantizando la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, manifestó que con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón, la Guardia Nacional en coordinación con instituciones de seguridad y justicia ha contribuido a la pacificación de Chiapas y México. Así mismo el funcionario estatal indicó que desde su creación este grupo de elite se ha sumado a reforzar las estrategias para prevenir y combatir conductas delictivas, y fortalecer el Estado de derecho…ver para comentar… comandantes policiacos en la costa con COVID-19, adivina… adivinador quienes son…a mí que les importa…y amigo lector por hoy, mejor aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS