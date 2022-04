Educación en adolescentes

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Los adolescentes son la mayor fuerza contemporánea existente en el mundo y nuestro relevo generacional, de ahí la importancia de lograr la inclusión social en las mejores condiciones posibles, tanto físicas, como académicas y mentales. La adolescencia es un tiempo de ilusión y de espera en el que se viven experiencias de todo tipo, algunas de las cuales pueden ser traumáticas. Los adolescentes actuales no son mejores ni peores que los de generaciones anteriores, les ha tocado vivir en otra época con otras costumbres y otros planteamientos diferentes, lo cual no impide reconocer que en la actualidad se producen algunas derivas y comportamientos no deseables en un porcentaje notable, y claramente mejorables como son los siguientes: Tendencia progresiva a la cultura del ocio en detrimento del estudio o trabajo, Escaso apego al esfuerzo y al sacrificio como métodos para lograr unos fines, Consumismo sin Sentido, El todo vale aplicado a cualquier actividad de la vida diaria, Escaso respeto hacia los mayores y escasa consideración con los abuelos, Libertad incontrolada motivada en muchos casos por la falta de autoridad de los padres, Consumo de sustancias tóxicas legales e ilegales, Fracaso escolar, uno de cada tres alumnos abandona la enseñanza secundaria. Es justo decir que los alumnos tienen parte de culpa, pero no toda ya que los planes educativos no son los adecuados y además son cambiantes según el signo político de los gobernantes. Luís Goytisolo escribe lo siguiente: “Se da por hecho que la adolescencia es la edad en la que hay que disfrutar de la vida por lo que la tarea de aprender es algo que jamás debe agobiar al estudiante ni contrariar ese disfrute”. Creemos que hay tiempo para estudiar o trabajar, aprender siempre y disfrutar también, pero se han invertido los términos y las palabras abnegación, esfuerzo y sacrificio, coherencia y verdad están olvidadas. La Educación para la Salud forma parte de la Educación Integral y la familia debe instruir a sus hijos en esa materia colaborando con todos los agentes implicados en su formación para conseguir un estilo de vida adecuado y una prevención eficaz, que permitirán una inclusión social posterior óptima para el sujeto y la sociedad. Las familias, en la mayor parte de los casos, tampoco han tomado conciencia de la gravedad del problema reclamando y apoyando actividades preventivas, limitándose a solicitar ayuda cuando el caso les afecta directamente. Hay otras consideraciones sobre la dejación de funciones que algunas familias están haciendo en la educación de los hijos y que, por supuesto influyen en el estilo de vida que adoptan los jóvenes y por tanto en la prevención de drogas legales, tales como la pérdida de valores éticos, morales y humanísticos, el consumismo a ultranza, el tener antes que el ser y la inexistencia de una autoridad afectiva, compartida y responsable, así como la ausencia de normas. Todos esos factores familiares hacen más difícil la prevención en una sociedad deshumanizada en la que el desarrollo y la inteligencia mercantil han sustituido al progreso en su sentido más amplio y donde priva el logro inmediato del placer material a cualquier nivel. Expuesto lo anterior nos inclinamos por una EDUCACIÓN INTEGRAL en la que estén incluidas: Educación para el Conocimiento, Educación para la Salud, Educación para la Paz y la Convivencia, Educación para la Igualdad de Sexos, Educación Vial y Educación para la Conservación del medio ambiente. Al fin y al cabo, las armas del bienestar son la Salud, la Educación y el Trabajo. Recordemos que es obligatorio proteger la salud de la población y sobre todo de los menores.

El estilo educativo de los hijos debe conseguir estos objetivos: 1. Formación en valores humanísticos. 2. Formación según los planes escolares que deben modificarse, ya que no es tolerable que uno de cada tres alumnos se aburra en la escuela y abandone los estudios. 3. Estímulos para que los niños y adolescentes sobrepasen la zona de tranquilidad, conformismo y bienestar e intenten cosas distintas que les permitan desarrollarse en todas las dimensiones, como personas, comunicadores y creativos. Decía el psiquiatra Carlos Castilla del Pino que “el gran fracaso es no poder realizarse”. 4. Los alumnos deben ser algo más que estudiantes con buen expediente académico, deben progresar en todos los aspectos de la vida diaria. 5. El sufrimiento en si no es útil pero como dice el psiquiatra Luís Rojas Marcos “nos ayuda a descubrir aspectos de nosotros mismos que desconocíamos”. Los hijos deben saberlo. Y los padres deben saber también que según ese mismo autor” las estadísticas indican que todos sufriremos dos tragedias personales a lo largo de nuestra vida que superaremos racionalizando el problema, siendo positivos y con buen humor si llega el caso”. 6. La educación integral que transmitimos a los hijos debe tener presente una frase de Darwin:” No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más adaptables y flexibles a los cambios”. 7. La sobreprotección hace niños débiles, incapaces de afrontar la frustración y los problemas comunes lo que conlleva a una baja autoestima y dificultades para su desarrollo. La vida está llena de obstáculos que hay que ir salvando a cada edad, deben saber que se pueden superar y rehacerse ante algún fracaso. Se les debe decir lo que han hecho mal añadiendo que estamos a su lado y que entre todos se resolverá. 8. Los padres deben buscar un equilibrio entre la existencia de normas y limites sin caer en un excesivo control y vigilancia. El ocio de los adolescentes preocupa a los padres ante el temor de consumo de alcohol o drogas ilegales hasta el punto que los detectives privados tienen una parte importante de su actividad en este grupo de edad. Hay padres que utilizan nuevas tecnologías: desde un reloj localizador guiado por satélite que permite ver en la Web el lugar donde se encuentra el hijo con un error máximo de tres metros. Si el niño pierde el reloj o alguien se le quita los padres recibirán un sms o un correo electrónico. Existe un dispositivo alojado en el coche que transmite la velocidad, frenazos bruscos y posición geográfica y que permite además establecer una cerca virtual, recibiendo un sms si se traspasa. Una conocida marca de automóviles lanzó en 2010 un vehículo con dos llaves, la del padre que permite acceder a todas las prestaciones, pero hay otra llave, Mykey, por el cual al introducir esa llave el sonido de los altavoces se limita al 44 por ciento de su potencia, y no funciona si no se han abrochado los cinturones, además no pasará de 100 Km. por hora. 9. Se debe fomentar el amor por la belleza, por las cosas bien hechas, por el trabajo; hay que inculcar el sentido de justicia, verdad y libertad, el respeto por todos, especialmente por los mayores, la tolerancia y el perdón, y deben saber que no es malo sentir vergüenza, que existe el esfuerzo y la superación, y que las frustraciones son superables. 10. El proceso de educación de los seres humanos consiste en sustituir Las regulaciones instintivas, los instintos primitivos, por las regulaciones sociales, por las normas y límites sociales. Los niños y los jóvenes presentan normalmente diversos grados de resistencia a las órdenes, como afirma el antropólogo Diego Salazar, que provienen del mundo exterior, y que corresponden “a la etapa del no”. 11. Las discusiones entre hermanos son frecuentes hasta cierto punto, pero si la frecuencia es alta o el tono elevado, es probable que algo ha fallado en los padres. Es bueno que los problemas entre ellos los resuelvan ellos mismos, los padres intervendrán cuando sea inevitable. 12. Los padres deben mantener el mismo criterio para abordar y resolver los problemas de los hijos y no es conveniente aliarse con un hijo ocultado información al otro progenitor.