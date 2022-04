Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador reconoció el trabajo del presidente AMLO, en la atención a los más pobres

Dentro del escenario del segundo Informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón, reconoció el apoyo que el mandatario federal ha brindado a la región sur-sureste, sobre todo a Chiapas, para avanzar de forma equilibrada en el desarrollo y la transformación del país.

Enfatizó el gobernador que la inversión histórica que ha habido en Chiapas a través de los programas de bienestar, además de los proyectos para el progreso de la región, como la visionaria obra del Tren Maya, que traerá inversiones y generará empleos a cientos de familias chiapanecas.

“A dos años de su toma de posesión, el presidente López Obrador se mantiene fiel a los principios de erradicar la corrupción e impulsar el bienestar de las y los mexicanos, principalmente, de los más pobres. Reconozco y agradezco su humanidad, honestidad y lealtad al pueblo, y le refrendo mi voluntad de continuar caminando juntos a favor de Chiapas y de México”, expresó el gobernador.

Al respecto, señaló el mandatario de Chiapas, que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades y el derecho a disentir; asimismo, dijo, hay transparencia y derecho a la información, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde la Federación, y el gobierno ya no representa a una minoría sino a las mexicanas y mexicanos de todos los sectores, culturas, creencias.

“Se gobierna con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni la impunidad. Hoy se atiende a todos, pero se da prioridad a los pobres. Se fortalecen valores, la igualdad de género, se lucha por la paz y nos encaminamos a vivir en una República justa, libre, democrática, soberana y fraterna”, finalizó diciendo el número uno en Chiapas.

La Chiapaneca María Luisa Albores, se convierte en fuerte aspirante estatal con rumbo al 2024.

La secretaria del Medio Ambiente, y Recursos Naturales (SEMARNAT) la chiapaneca María Luisa Albores, -y que antes había ocupado la Secretaria del Bienestar Federal, se convertirá próximamente en una de las mujeres candidatas al gobierno de Chiapas, aunque falten cuatro años. La puerta para que más mujeres asuman cargos públicos va poco a poco en aumento, y una oportunidad clara viene en las elecciones de 2021, donde la lucha de la mujer es amplia, y por ello para el 2024, María Luisa Albores, se proyecta fuertemente rumbo al 2024 para el gobierno de Chiapas, aunque a muchos no les ha de gustar.

Nadie podrá negar que la mujer mexicana se le abre todas las posibilidades para que ocupe el cargo de gobernadora de cualquier entidad federativa desde este 2021, y ya no se diga para el 2024. Según los lineamientos para garantizar la paridad de género que avaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para este próximo 2021, los partidos políticos están obligados a que al menos

7 de las 15 gubernaturas sean para mujeres, y para ello al menos 35 féminas ya se han apuntado para buscar competir en las elecciones del 6 de junio de 2021.

En la historia de México son muy pocas las mujeres que se han convertido en gobernadoras, siendo Griselda Álvarez Ponce de León la primera en ser electa en 1979 de Colima, seguida de Beatriz Paredes en 1987 en Tlaxcala, Amalia García en el 2004 de Zacatecas, Ivonne Ortega en 2007 de Yucatán y más recientemente podemos ver a Claudia Pavlovich en Sonora y Claudia Sheinbaum en Ciudad de México. Además, cabe recordar que Martha Érika Alonso, quien falleció en 2018, fue electa para Puebla.

La chiapaneca María Luisa Albores, con su valiosa experiencia liderando proyectos agroecológicos y de defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla saltó a la política cerca de Andrés Manuel López Obrador. En 2018 llegó a la Secretaría de Bienestar, donde ha liderado un esfuerzo interesante de cambio de la relación con la sociedad civil y de replanteamiento de muchos de los programas de desarrollo social. Albores conoce bien el país, tiene experiencia en la gestión pública y sobre el terreno -y no solamente en la academia- y tiene mucho que aportar para darle fuerza a la dimensión ambiental de este gobierno. (Sic).

Hasta ahora hay 35 mujeres que han manifestado su intención o que han sido contempladas para ser candidatas a gobernadores, en 2021, y sin duda la lista subirá, porque aún falta que los partidos, como Morena, PT, PAN y PRI, principalmente, definan a sus aspirantes de acuerdo a sus diversos procesos internos. Hoy el nombre de la Chiapaneca María Luisa Albores, apúntela desde ahora para la gubernatura de Chiapas rumbo al 2024, sí, faltan cuatro largos años más, pero que se van rápido, pero más rápido es la consolidación de la mujer en nuestro país, y en esta cuarta trasformación, queramos o no queramos. Es un nombre que empezara a sonar fuerte en las próximas elecciones, no del 2021, sino para el 2024. Regístrela bien, y se casan apuestas.

Rapiditas. – Otra fémina en Chiapas que no la debe de perder la vista es la Costeña (Tonalá) Paty Aguilar García, con una experiencia, madurez, y conocimiento que le da un valor agregado en los próximos cuatro años del gobierno del Presidente López Obrador. Aguilar García ha ocupado cargos partidistas y públicos en varias entidades del país, donde verdaderamente se forjan las mujeres como es Zacatecas y Guerrero. Nadie es profeta en su tierra, pero tiene un titipuchal de reconocimientos a nivel nacional que no deja de ser admirable, y ya no se diga en su natal Chiapas. Se la sabe de todas a todas. Ojo…Para Ripley, pero es muy cierto, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República buscará una audiencia con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos; para abordar temas de seguridad, comercio y cultura, entre otros temas. El legislador tricolor Mario Zamora se reunió con el representante del Partido Demócrata en México, Gricha Raether Palma, en donde entregó una solicitud de audiencia con Biden. De acuerdo con Milenio, Gricha Raether sostuvo que será portavoz de la solicitud de audiencia, ya que ello “fortalecería los lazos de amistad entre ambas naciones” …El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el segundo paquete de inversión en conjunto con la Iniciativa Privada; los 12 proyectos de infraestructura con el sector privado que sumarán más de 200 mil millones de pesos. Cabe señalar que previamente se firmó un primer acuerdo entre AMLO y los empresarios, en total ambos paquetes contemplan 68 proyectos 525 mil millones de pesos…Dixe.

Plataforma de siglas. – Una guerra de siglas en Chiapas están en la plataforma de la competencia electoral. En esta lucha estatal hay hasta observadores que advierten una alianza entre las siglas de MORENA, con PT, PES y PANAL y ya no se diga el “chichiquitero local”. Hay otras siglas que entrelazan al PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano, o el PRI, que pelea sus gallos insistentemente. Si Nostradamus fuera chiapaneco ni el mismo le atinaría que viene en el futuro electoral, porque muchas cosas se decidirán en enero o febrero del 2021, pero las maquinarais partidistas se aceitan. En fin.