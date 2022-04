Cafetómano

Bernardo Figueroa

El nuevo México

En su conferencia mañanera del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta las medidas para la nueva normalidad y para la apertura de actividades, que dijo, serán de manera escalonada y bajo protocolos de seguridad. «Vamos a informarles de una nueva etapa del combate a la pandemia, se está terminando la tercera etapa, por concluir el domingo; y queremos dar a conocer al pueblo de México lo que sigue. «Inician actividades con limitaciones y protocolos sanitarios; las empresas han hecho los trámites de conformidad. «En todos los casos se procura lograr consenso con las autoridades estatales y municipales. «Es importante insistir que nada es aplicado mediante la fuerza, todo es mediante el convencimiento».

REGRESO A CLASES

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, estimó que el regreso a las aulas en el nivel básico, siempre y cuando el semáforo de riesgos esté en verde, será el 10 de agosto. Algunas medidas que se implementarán son: La circulación en un solo sentido para evitar contagios.

Garantizar acceso al agua y gel en todas las escuelas de México.

El cuidado de maestras y grupos de riesgo.

El uso de cubrebocas o pañuelos será obligatorio.

La sana distancia en entradas y salidas; los recesos serán escalonados. Maximizar el uso de espacios abiertos.

Suspensión de actividades y reuniones.

Con un solo enfermo en la escuela, se volverá a cerrar.

La Nueva Normalidad

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que la carrera contra el coronavirus continúa y el arma principal contra ésta es la sana distancia. «Estamos unidos los mexicanos con la tarea de pavimentar el camino hacia la nueva normalidad es una estrategia para la reapertura de la actividad sociales, económicas, escolares. «La carrera contra el coronavirus sigue, la estafeta sigue siendo la sana distancia, todos lo tenemos que mantener. Para logra la nueva normalidad debemos estar preparados. Ante el peligro de los rebrotes lo tenemos que hacer con una estrategia clara y de certidumbre».

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó que la implementación del semáforo de riesgos de la nueva normalidad podría aplicarse por largo tiempo. «La idea de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública. La epidemia sigue, no ha concluido, le faltan varias semanas; en México se tienen que completar varios ciclos de transmisión en el país. «La nueva normalidad es por una serie de medidas y actitudes de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas, elementos que probablemente no vamos a quitar en años».

Cada estado determinará apertura de actividades López-Gatell dijo que cada autoridad estatal será la encargada de establecer la apertura de actividades y la autoridad sanitaria federal notificará el nivel de riesgo.

«Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora al control de las 32 entidades federativas porque ahora el mapa va a ir cambiado estado por estado, y cada estado de acuerdo con su nivel de riesgo va ser notificado por la autoridad sanitaria federal cuál es su nivel de riesgo.

Los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que mencionados».

15 mil 398 empresas se han registrado para retomar actividades; el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que, hasta el momento, 15 mil 398 empresas dedicadas a la construcción, minería y transporte se han registrado para poder obtener el permiso de reiniciar actividades a partir del 1 de julio.

SEGUIRÁN APOYOS

El Presidente aseguró que con la extinción de fideicomisos no se afectará el apoyo a nuevos creadores, y subrayó que no se afectará a los beneficiados en gobierno anteriores. “En lo de los fideicomisos que está ahora en debate, que nadie se preocupe, los recursos van a seguir llegando para becas, estudiantes investigadores para creadores, lo mismo y no hay ninguna censura.

“No porque las becas las hayan dado en la época del neoliberalismo y se haya beneficiado a gente vinculada al régimen vamos a llegar nosotros ‘tú eres conservador’, nos quedaríamos sin nadie porque la mayoría se fue formando durante el periodo neoliberal, eso tiene que ir cambiando, pero no imponiendo nada”. Casos Guardería ABC y Ayotzinapa, siguen abiertos

«Estamos atendiéndolo permanentemente lo de la Guardería ABC y existe el compromiso de ayudar para que la fiscalía reabra el caso; hay elementos suficientes, incluso el que es ahora presidente de la Suprema Corte participó en una investigación, tiene una recomendación al respecto que en su momento fue desechada y que ahora se incorpora a la investigación de la fiscalía.

Y Alejandro Gertz, el fiscal general, ha hecho el compromiso de continuar con las investigaciones y que no haya carpetazo y que haya justicia. «Es un expediente abierto, como el de Ayotzinapa, no voy a descansar hasta que se conozca la verdad y se haga justicia, en este caso de Ayotzinapa.

Estoy constantemente tratando el tema, es un asunto de Estado. Por eso me reuní con el presidente de la Corte y con el fiscal general y juntos hicimos el compromiso de esclarecer el caso, porque hay una especie de pacto de silencio, una complicidad colectiva, pero ya se está avanzando, y espero que tengamos muy pronto resultados. Son asuntos que se están atendiendo».

Sobre denuncias contra titular de Conade, se investiga El Presidente dijo que la Secretaría de la Función Pública investiga los señalamientos sobre los presuntos actos de corrupción en contra de la titular de la Conade, sin embargo, dijo que hay que tener en cuenta que se acercan las elecciones por lo que seguirán surgiendo este tipo de acusaciones.

«Lo que corresponde a Ana se investiga; no se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas si no afectamos a las personas y no en este caso o a lo mejor también, pero ya empieza la cuestión política, la temporada de la rivalidad política en todos los partidos, ya hay candidatos apuntados, o precandidatos; entonces empiezan las acusaciones. Si actuamos con responsabilidad, eso no quiere decir solapar actos de corrupción, sea quien sea se investiga, pero sí tomar en cuenta eso, que cada vez habrá más denuncias con esos fines».

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EN JIQUIPILAS

El día de ayer el por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), a través de Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER), se logró entregar resguardos de equipos e implementos.

El Alcalde informó que con estos equipos de maquinaria agrícola los campesinos y productores solventaran sus necesidades en los cultivos de maíz y cacahuate. Se beneficiaron a través del PRODETER y mezcla de recursos a seis grupos de igual número de comunidades, a los cuales las autoridades les exhortaron a seguir trabajando las tierras para hacerlas producir.

El grupo Sinaloa se benefició con una despizcadora de cacahuate y remolque cama baja; grupo Cristóbal Colón con un tractor agrícola y despizcadora de cacahuate; grupo El Triunfo con una despizcadora de cacahuate; grupo de Pino Suárez con una despizcadora de cacahuate y sembradora de cacahuate y maíz; y el grupo Quintana Roo con despizcadora de cacahuate y sembradora de cacahuate y maíz.

El Presidente Municipal agradeció todo el apoyo brindado para el campo de Jiquipilas, los cuales se han recibido por las instituciones estatales y federales, ya que con eso los campesinos ahora tienen mejores condiciones de trabajo en sus parcelas.

“Mi especial agradecimiento para nuestra amiga la Secretaria de Agricultura y Pesca del Estado Zaynia Andrea Gíl Vázquez”, destacó el Munícipe.

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

cafetomano@hotmail.com