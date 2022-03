Asesoría Legal

Equidad De Género

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas es lo mejor que la sociedad en general debe hacer, es importante la participación de las mujeres en oficinas, como funcionarias, altos mandos, etcétera, no hay que verlas como un símbolo sexual, es denigrante ello, hay que recordar que las mujeres y niñas representan a la mitad de la población mundial, lamentablemente la desigualdad de género persiste en el mundo entero provocando con ello el estancamiento del progreso social, las mujeres tienen mucho potencial más que los hombres en cualquier campo, los hombres en general de todo el mundo deben cambiar su forma de pensar, lamentablemente tan solo en México más del 85 % de los hombres es machista, los hombres prefieren hablar con hombres de negocios en lugar de hablar con mujeres, en los pueblos, localidades y ciudades se practica lo mismo, de hecho, los hombres no creen capaces a las mujeres de desarrollar un buen trabajo poniéndolas en tela de juicio, muchas mujeres han cambiado al mundo, podemos marcar muchísimos ejemplos de las mujeres que cambiaron la historia pero no acabaríamos hoy, en materia de elecciones los hombres creen que serían mejor representados por un candidato varón que por una candidata mujer, antes las mujeres no votaban, sin embargo, el sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política, a partir de entonces ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos, los derechos de las mujeres son los mismos que tienen los hombres, nadie es más ni nadie es menos, lamentablemente los hombres de ciudad sus raíces son de pueblo porque piensan que las mujeres solo deben estar dedicadas a la crianza de sus hijos, la cocina y nadamas, temo decirles a los hombres machistas y misóginos que las mujeres son totalmente independientes y capaces de lograr objetivos de independencia y superación, aun mayor todavía que la del hombre, tan solo en las elecciones se debe permitir participar 50 % hombres y 50 % mujeres, por ejemplo, el Congreso de la Unión debe estar representados mitad hombres y mitad mujeres (para que sea un Congreso paritario), lo mismo debería pasar en el Senado, en las presidencias municipales, en los Congresos Locales de cada Estado, en las dependencias de gobierno de los 3 niveles, lo mismo debería hacerse en los comercios, empresas en general, talleres, se debe no solo sancionar sino erradicar totalmente el acoso sexual laboral, la agresión laboral, etcétera, aun en la actualidad muchos hombres se expresan mal de las mujeres, eso se debe acabar, aún hay presidencias municipales y comunidades donde los hombres usan a sus mujeres para ocupar un cargo público y son sus esposos los que gobiernan, no las mujeres, el gobierno federal actual no está enfocado en la paridad de género, y es que, para lograr una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un estado de derecho, con instituciones que integren transversalmente el enfoque de género en sus políticas, los hombres machistas no soportan que las mujeres ganen su propio dinero, les gusta que dependan de ellos porque de alguna manera las manipulan y las tienen controladas (obviamente no todas las mujeres lo permiten), en sí, las mujeres en todo el mundo deben votar y ser elegidas para puestos públicos, México es un país de machistas, lo practican desde campesinos hasta los más altos funcionarios, han llegado a golpear a sus esposas y las someten todo el tiempo, pero, gracias a que en 1937 Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 Constitucional, obviamente como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía, y en 1946 el Partido Acción Nacional (PAN) presentó la primera iniciativa de reforma al artículo 115 Constitucional Federal en donde se proponía que a la mujer se le reconociera y aceptara el voto libre en las elecciones, y, el 24 de diciembre de ese mismo año (1946), la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el entonces presidente Miguel Alemán, donde se adicionó al artículo 115 Constitucional, para que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas, entrando en vigor el 12 de febrero de 1947, así las cosas con la paridad de género, lamentablemente aun hoy en la actualidad las desigualdades a las que se enfrentan las niñas puedan empezar en el momento de su nacimiento y perseguirles durante toda su vida, no solo debemos pensar los que viven en ciudades que las niñas nacen, crecen, estudian y terminan trabajando para una empresa, las niñas y mujeres tienen tanto potencial que inclusive sus novios o esposos se opacan ante ellas, a medida que las niñas entran a la adolescencia las disparidades de entre los géneros se incrementan, incluso, el matrimonio infantil y adolescente las afecta más a ellas, muchas niñas menores a los 18 años contraen matrimonio, hay comunidades en algunos Estados donde aún se practica los usos y costumbres y piden como mujer a una niña ante los padres como si negociaran un animal, en sí, a las mujeres se les debe dejar de ver como un símbolo sexual, en este México bajo de cultura y valores se practica que las mamás de los varones asedien a las niñas desde pequeños, les aplauden sus estupideces en lugar de corregirlos y hacerles ver que sus compañeritas de salón y de todo lugar se deben respetar, no vamos a generalizar porque también hay varones que respetan a las mujeres, pero, el porcentaje es muy bajo, para cambiar estas acciones se deben inculcar valores a los niños y niñas desde pequeños, llevar a cabo tareas con ellos en relación al respeto a las niñas y mujeres, tristemente las niñas bien caen casi siempre en manos de niños bajos de valores donde sus antecedentes familiares solo son violencia, desunión familiar y acoso sexual, lo cierto es que, comprobado esta que, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres y han revolucionado no solo un país sino al mundo entero.