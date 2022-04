Comentario Zeta

Es inminente el arribo del Coronavirus, pero no se ve ninguna estrategia de salud preventiva

Es un letargo y una insensibilidad de que hasta el día de hoy el sector salud federal de México, no haya dicho esta boca es mía en torno al letal Coronavirus que se pavonea en el límite fronterizo entre México y Guatemala, donde el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró formalmente “Alerta máxima”, hace algunas horas sobre el caso de coronavirus. Pese a que no hay casos concretos, pero que se busca evitar contagios y prevenir ante del primer caso, Giammattei informó que una familia en Quetzaltenango se encuentra en cuarentena, luego de que un integrante regresara de Corea del Sur.

Es una indiferencia oficial total dando a entender que no pasa absolutamente nada con el fenómeno del coronavirus, y que las cosas marchan bien, o no se quiere desviar la atención de las políticas públicas federales encaminadas. Es una irresponsabilidad del sector de salud de México, que aún no asoma alguna estrategia de prevención, el único “cerco sanitario” que se ha instalado en la frontera sur, son volantes con información de Coronavirus que se obsequian en los Aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Es lo único que existe.

Ayer en su columna “estrictamente personal” del periodista Raymundo Riva Palacio, publicada en Diario de Chiapas, advierte textualmente “Que hace un mes, el Subsecretario de salud, Hugo Lòpez-Gatell, dijo que era inminente la llegada del coronavirus a México, No ha sucedido, pero la discusión no es si eso pasara o no, sino cuándo será. La pregunta es si el gobierno mexicano está preparado para enfrentarla. La Secretaria de salud, dice que están listos los protocolos de prevención y en su página de internet se encuentra información y que acciones preventivas que deben hacerse. Sin embargo, hay evidencias de que no es como lo pintan. Lo que están aplicando son los protocolos del A1-H1, la epidemia que estalló en Oaxaca en 2009, sin que haya actualización de acuerdo con las características del nuevo virus, ni que haya la integración de un equipo de reacción rápida para atender una emergencia. La información de salud, no ha sido replicada por ninguna dependencia del gobierno salvo la secretaria de Educación. Es decir, para nadie más es una situación extraordinaria.”

También informa el periodista Riva Palacio, que “Los tiempos oficiales en medios electrónicos no han sido aprovechados por el gobierno. Lo único vinculado con el tema de salud es una campaña del seguro Social, previa al estallamiento de la epidemia.”.

Y en efecto hasta ahora no se ha visto ninguna campaña de prevención para enfrentar al Coronavirus, pese a que ya el sector salud dijo que es inminente el arribo dela letal enfermedad, pero en la práctica no se ve ninguna estrategia preventoria a nivel nacional, mucho menos en la frontera sur, que es por donde la vulnerabilidad se hace más peligrosa. Resulta inadmisible que haya “Cero trabajo” en México, en función del fenómeno de salud que más preocupa a los países del mundo.

Dice también Raymundo Riva Palacio: “Tampoco hay en México un centro de control de la emergencia, donde ya estuvieran trabajando en la organización y planeación para contener la epidemia las secretarías de Salud, Educación, Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Defensa y Marina, cuando menos, por ser las inmediatamente responsables de una situación extraordinaria como amerita el coronavirus. Menos aún un equipo que reciba la información de todas las áreas, las confirme, las procese y aporte diariamente, una o dos veces, según la gravedad de la epidemia, un boletín informativo para mantener al tanto a la población. No hay preparativos en el caso que, eventualmente, se tuviera que suspender la actividad económica -todo el sector manufacturero y de servicios-, como sucedió en 2009, cuando el presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, lo hicieron pese a los fuertes cuestionamientos. Esa acción evitó que la epidemia se propagara. Tampoco se han comprado medicinas que ayuden a controlar el virus o insumos como los cubre bocas N-95, el respirador desechable de alto rendimiento, que han adquirido varios gobiernos directamente en las fábricas, y que está prácticamente agotado en México. Todo esto debería de estarse haciendo, sin esperar a que aparezca el paciente cero del coronavirus y sea demasiado tarde.”

Se confirma todo lo que Diario de Chiapas ha venido señalando de que, en México, vale un cero a la izquierda la amenaza de un virus peligroso como es hoy en día el Coronavirus. Aunque si Nuevo León o Jalisco fuera estados fronterizos con Guatemala, ya lo hubieran hecho desde hace tiempo. Lamentablemente es Chiapas, al que todavía la 4T no le ha hecho verdadera justicia.

El Salvador prohibió el ingreso de viajeros de Corea del Sur e Italia. El presidente de El Salvador Nayib Bukele, informó en su cuenta de Twitter, que giró las instrucciones a la Dirección de Migración y Extranjería. La medida busca evitar que pueda generarse un contagio de coronavirus en El Salvador: “Los connacionales y diplomáticos que vengan de esos países tendrán que pasar un período de 30 días en cuarentena”, informó Bukele.

El mandatario salvadoreño escribió en sus redes que “espera de todo corazón” que la comunidad internacional logre contener el virus y que los científicos encuentren una vacuna “lo más rápido posible”.

Por Chiapas ingresaron a territorio nacional el Dengue, la Chikungunya, el Zika, el Cólera, y es casi un hecho que el virus chino también lo haga por esta frontera sur, y para prepararnos, el sector salud federal simplemente se olvida y aquí no pasada nada. Guatemala y El Salvador pequeños países de Centroamérica ya asumieron poses responsables y México ¿Cuándo? Así la cosas.

Trump: ‘EUA está desarrollando rápidamente vacuna para coronavirus’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció las medidas ante la posible pandemia por coronavirus, donde dijo que el país norteamericano se encuentra preparado y están en desarrollo de una vacuna.

«Tomamos algunas decisiones tempranas al inicio que fueron ridiculizadas. La prioridad número uno es la salud del pueblo estadounidense. El riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo», dijo Trump en conferencia de prensa.

Además, informó que las 15 personas infectadas en EUA se encuentran en recuperación, por lo que el nivel mostrado en su país aún es muy bajo. También agregó que tiene preparados 2.5 millones de dólares ante cualquier situación que se agrave en torno a la enfermedad.

«Tenemos muchas instalaciones de cuarentena y estamos en desarrollo de una vacuna», añadió al decir que el vicepresidente Mike Pence estará a cargo del seguimiento de este problema.

