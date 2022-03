Cafetómano

Bernardo Figueroa

Estrategia covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el día de ayer que México “aplanó la curva” de la epidemia y “evitó” la saturación hospitalaria, por lo que descarta un cambio de estrategia, todo esto tras superar los 50,000 muertos por Covid-19.

“¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicieron bien los profesionales, los expertos en salud? Pues se aplanó la curva, sí nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales, no ha habido casos de saturación de hospitales, nadie se ha quedado sin ser atendido”, afirmó en su rueda de prensa matutina.

México alcanzó ayer los 50,517 fallecidos y 462,690 contagios confirmados por Covid-19 tras cinco meses de la llegada de la enfermedad y dos meses de la “nueva normalidad”, el plan de reactivación económica del Gobierno.

Con estos datos, México es el sexto país con más casos acumulados y el tercero con más fallecidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Pero el mandatario argumentó que México, con casi 400 muertos por millón de habitantes, está por debajo de países como Reino Unido, Perú, España, Italia, Chile, Estados Unidos, Brasil y Francia en decesos en proporción a la población.

Además, López Obrador atribuyó parte de las defunciones a la prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad en México, el segundo país de la región con mayor índice de sobrepeso y obesidad.

El titular del Ejecutivo aseguró que, a diferencia de otras naciones, su gobierno ha encargado la responsabilidad de la pandemia a un grupo de “eminencias” con “los mejores científicos del país”.

“No hay en el mundo un equipo así, que esté manejando la pandemia, y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia, no me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se pueden comparar las desgracias de los pueblos, pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, no hemos sido tan golpeados”, apuntó.

López Obrador ofreció su rueda de prensa desde Los Cabos, principal destino turístico del noroeste del país, en Baja California Sur.

Pese a la tendencia de la epidemia, el mandatario pronosticó una recuperación del turismo nacional para finales de año.

Reiteró que ya “pasó lo peor” tanto en la crisis sanitaria como la economía, tras la caída de 18.9% del PIB nacional en el segundo trimestre del año y la pérdida de más de 1.1 millón de empleos formales por la pandemia.

De hecho, adelantó que se han creado 10,000 puestos de trabajo formales en lo que va de agosto, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Va a pasar esta pandemia, tiene que ceder, ya está sucediendo, aun con lentitud ya está bajando, quisiéramos que avanzáramos más, que desapareciera la pandemia, para que no se causaran sufrimientos, pero bueno, tenemos que enfrentar esta pandemia y lo estamos haciendo”, declaró.

LA UNICACH, A LA VANGUARDIA EN INVESTIGACIÓN

La medición de la calidad del aire es fundamental para alertar a la población al riesgo que está expuesta, afirmó Patricia Segura Medina, investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien dictó la conferencia virtual “Cambio climático y contaminación atmosférica”, a invitación del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IIGERCC) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

Durante la conferencia gestionada por el cuerpo académico “Cambio climático y contaminación atmosférica”, dijo que “somos lo que respiramos”, pues al día cada persona circula unos 80 litros de aire por su cuerpo, una cantidad superior a los alimentos que se ingieren, de ahí la importancia de la calidad del aire.

Ante esto, resaltó la importancia de vigilar los niveles y tipos de contaminante atmosféricos para alertar a la población sobre el riesgo al que está expuesta, sobre todo ahora que aún no cesa la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Mencionó el caso de la Ciudad de México, que actualmente cuenta con 35 estaciones de monitoreo de calidad del aire, las cuales han arrojado información para la implementación de políticas públicas y acciones para reducir la contaminación atmosférica.

El año pasado se colocó un muestreador de partículas PM10, en la azotea del Palacio Municipal de esta capital.

TELEBACHILLERATO EN JIQUIPILAS

La educación es la base fundamental del desarrollo y la transformación, por ello en este municipio el amigo del pueblo ha puesto todo el interés por consolidar este rubro para brindar más oportunidades a los estudiantes.

Así lo expresó el Alcalde Carlos Calvo al supervisar los avances de la obra de la construcción de aulas de lo que será el Tele Bachillerato comunitario número 111 del ejido Santo Tomás. La calidad educativa es compromiso por el cual trabajamos de manera responsable en el Ayuntamiento, porque queremos que los docentes y los estudiantes tengan mejores condiciones y alcancen sus metas profesionales, dijo.

El Presidente Municipal precisó que los avances son considerables de lo que serán las nuevas instalaciones de esta institución educativa, donde anteriormente los jóvenes recibían sus clases en aulas improvisadas y construidas con material orgánico y láminas. Por ello, refrendó que seguirá trabajando por la educación en todo el territorio jiquipilteco, ya que es tiempo de consolidar los sueños de todos los habitantes de este prospero municipio.

Desde el café: En el marco del inicio de la Magna Reforestación Estatal 2020, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que con estas acciones se busca motivar a la niñez, juventud y población en general, a convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable en una relación estrecha con la naturaleza, que deje un mundo mejor a las futuras generaciones y un ambiente saludable que contribuya a una mayor prosperidad… La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) a través del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE), realizó de forma virtual el Campamento Juvenil de Verano de Derechos Humanos. Durante este encuentro, que tuvo una duración de dos semanas, participaron 35 estudiantes de nivel medio superior de la entidad y del país, qué obtuvieron conocimientos sobre, ¿Qué son los derechos humanos y cuál es su importancia?, Cultura de paz, Medio ambiente y Derechos de la población indígena. Es importante destacar la participaron activa de los jóvenes, quiénes luego de conocer dichas temáticas y analizarlas junto con los ponentes, realizaron dibujos alusivos a este campamento, así como la composición de tres canciones y su interpretación por ellos mismos… En el marco de una gira de trabajo con distintos sectores de la región Frailesca, el fiscal general Jorge Llaven Abarca encabezó la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Abogados de la Frailesca A.C., a cuyos integrantes exhortó a continuar trabajando en beneficio de la ciudadanía y a abonar siempre a la gobernabilidad en Chiapas. El responsable de la procuración de justicia en Chiapas acompañado por el nuevo presidente de dicha asociación civil, Mariano Rosales Zuarth, reconoció la labor de las y los abogados para brindar seguridad jurídica a las y los chiapanecos, respetando las leyes y fortaleciendo la cultura de la legalidad. “Debemos sentirnos orgullosos de nuestra profesión, tenemos que trabajar siempre en beneficio de la sociedad, nuestra tarea le da gobernabilidad al pueblo de Chiapas y México”, declaró Llaven Abarca.

Para Terminar: “La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional” lo dijo el político estadounidense John Fitzgerald Kennedy.

“Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal”.

