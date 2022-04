Asesoría Legal

Evaluar a los futuros presidentes de México

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Para el 2024 muchos serán los candidatos, pero en realidad casi nadie sabe sus funciones, creen que dirigir México es fácil, más no es así, México es una gran nación pese a quien le pese, hemos sido duramente golpeados y criticados internacionalmente, pero en realidad México está compuesto por personas trabajadoras, al menos en nuestro país no permitimos el daño animal, somos solidarios con quien lo necesite, ¿inseguridad? Hay países que están peor que nosotros, en realidad nosotros estamos en la gloria a comparación de otros lugares del mundo casi inhabitables, no veamos lo negativo, seamos positivos y no inculcar negatividad a las nuevas generaciones, el que vaya a ser el futuro presidente de México que lea esto, de hecho, me comprometo a enviar esta columna a todos los Gobernadores de mi país y políticos en general para que se den cuenta de lo tendrían que hacer por nuestro país, sé que ustedes señores políticos son los reyes del campo de la política, pero, esto no es un juego, esto hay que tomarlo en serio, no se trata de llevarse el dinero de nuestro país y que ustedes compren propiedades personales, y lo digo con todo respeto.

En primer lugar, hay que cubrir el requisito que marca el artículo 82 fracción I al VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso, los militares en general también tienen derecho a participar activamente en la política, no lo hacen porque no quieren, ya que siendo militar y para poder contender por la presidencia de nuestro país no deben estar en servicio activo al menos seis meses antes de la elección, de igual manera para cualquier funcionario en general deben separarse de su cargo seis meses antes de la elección, y es que muchos serán los candidatos, pero, es fácil saber quién será el próximo presidente de México, si es o fue Gobernador de algún Estado primeramente hay que evaluar que hizo por su Estado de manera física como trabajo de campo, verificar como recibió su Estado que gobernó y checar como lo entregó, no puedes hablar frente a una multitud sabiendo que no hiciste nada por el Estado que gobernaste, eso se llama doble moral, por eso es importante que los presidentes municipales, diputados locales y federales, Senadores, Gobernadores y demás funcionarios se auto evalúen su trabajo para después presentarlo ante el partido político que ustedes quieran, no se trata de usar a los medios de comunicación para hacerse publicidad sabiendo que la gente los va a rechazar, se trata de hablar con la verdad, el trabajo que los Gobernadores y demás servidores públicos han hecho será su mejor abogado y de ahí deben afianzarse, no se trata de trabajar solo en temporada electoral, se trata de trabajar los 365 días de cada año, se trata de aportar iniciativas de Ley a los diputados y que aporten mucho a la sociedad, se trata de trabajar conjuntamente gobierno y sociedad, se trata de tener un líder que a su país le aporte mucho, se trata de no derramar sangre en nuestro país y tener demasiada inteligencia para evitar esto último.

Con mucha pena digo que los partidos políticos en nuestro país son demasiados, casi todos cierran sus puertas y las abren solo cuando hay temporada electoral, no se sabe casi nada de que algún partido político haga algo por la sociedad o que intervenga ante una injusticia, nada, absolutamente nada, los partidos políticos en México ganan dinero sin hacer nada, de hecho, el Instituto Nacional Electoral (INE) calcula anualmente el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales conforme a la normatividad vigente, las cantidades que se determina para cada partido político son entregadas mensualmente, la ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades y señala las reglas del financiamiento, y eso se llama, financiamiento público, sin embargo, los partidos políticos en México no hacen absolutamente nada en beneficio de la sociedad, por lo tanto, estaría muy bien que se reduzca la participación de los partidos políticos únicamente a 3 o máximo 4, con esto se evitaría pagar grandes cantidades de dinero a personas que no hacen nada y que ostentan un cargo en un partido político, no estoy en contra de los partidos políticos de nuestro país, de lo que estoy en contra es de que ganen y todavía cuando se les busca en su partido local o Estatal, las oficinas se encuentran cerradas y todavía se atreven a decir que abren hasta las elecciones cuando se les llama a su celular el cual está registrado en internet, pues ni teléfono fijo tienen para evitar gastos, de hecho, la mayoría ni oficinas abren para evitar pagar una renta, en realidad hay mucho por hacer a favor de nuestro país, los temas son muchos y la tela es demasiada para cortar, los que vayan a destaparse en el 2024 ya deberían iniciar a hacer sus recorridos porque no creo que en menos de un año logren ganar, no se trata de hablar mucho, se trata de trabajar en beneficio de quien lo necesite, Mercadotecnia de México tiene y cuenta con las mejores estrategias para ello, sin embargo, aquí plasmamos lo que México necesita de un presidente, se necesita hacer lazos internacionales con otros países en materia de negocios y desplazar a aquellos que quieran ir a representar a México ante inversionistas y empresas mundialmente reconocidas para exponerles lo que nuestro país les ofrece por invertir en México, necesitamos avanzar en la economía, no se trata de correr a los inversionistas de México, se trata de hacer mejores lazos con ellos, que nuestro país se convierta en un Centro Internacional de Negocios, México necesita revolucionar el transporte público y mejorar la movilidad, retirar chatarras ambulantes y meter unidades nuevas, hacer del transporte público no un estrés sino un entretenimiento y para eso, Mercadotecnia de México tiene buenas propuestas, así mismo México necesita que sus combustibles bajen de precio considerablemente pues para ello tenemos el petróleo y no estarlo enviando a Estados Unidos para estar dependiendo de ellos, combatir fuertemente el hambre, no con cruzadas contra el hambre que han sido un fracaso, sino hacer un trabajo de campo para ofrecerles trabajo a todos y todas las mexicanas, incluyendo las comunidades más alejadas, construir talleres de distintos giros en las comunidades para quienes quieran trabajar, con ello dudo que haya hambre en nuestro país, así mismo, mejorar la educación de los maestros y maestras en nuestro país no recriminándolos, sino capacitándolos mejor para que ellos preparen mejor a al futuro no solo de México sino del mundo entero, los alumnos y alumnas, ahora bien, en materia de salud tenemos que avanzar en todo, no lucrar con los medicamentos, que siempre se encuentren disponibles en las farmacias de los hospitales públicos, los trabajadores pagan su contribución al IMSS y FOVISSSTE y lo menos que puede haber son los medicamentos y no estarlos consiguiendo en otro lugar a un precio caro, de igual manera, enviar a todo el personal de PROFECO para que estén vigilando y cuidando los intereses del consumidor en todo el país, ayudar a los campesinos y a sus familias pues de ellos dependemos para que nos alimentemos, recuperar las guarderías para las madres solteras trabajadoras, y, que todas las escuelas primarias públicas del país tengan acceso a alimentación gratuita pues alimentamos a los futuros profesionistas, empresarios y gobernantes, desaparecer el INFONAVIT o bien cambiar la Ley del INFONAVIT que sus contratos son más chuecos que las ramas de un árbol, hay muchas cosas más por hacer a favor de nuestro país y nunca acabaría, pero si el futuro presidente de México ofrece esto y más, sea bienvenido.