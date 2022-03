Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

FGR, le da un fuerte golpe a la delincuencia organizada

• La delegación de la FGR logro asegurar dos armas y casi ocho mil cartuchos de grueso calibre…

Luego de manifestar que la delegación de la FGR en Chiapas a su cargo, el fiscal de la federación en esta entidad Alejandro Vila Chávez informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) dio inicio a una carpeta de investigación en contra quien o quienes resulten responsables, por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego asegurar dos armas y casi ocho mil cartuchos de grueso calibre. Más adelante Vila Chávez señaló que esa delegación sigue trabajando de forma coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno, así mismo agregó que según con informes que se aportaron al Ministerio Público Federal (MPF) se dio inició a la carpeta de investigación, luego de recibir una llamada anónima en la que aseguraban que sobre la carretera Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, se encontraban siete cajas de cartón con armas adentro. De igual forma el fiscal federal en el estado aseguró que la autoridad competente como los es el MPF dio conocimiento a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la subsede en Villaflores, Chiapas, para dar cumplimiento a la investigación, -dijo- por lo que se trasladaron a las inmediaciones de la Carretera 190D Chiapas, kilómetro 188, Ocozocoautla–Tuxtla Gutiérrez, una vez estando en ese lugar observaron dentro de la maleza, siete cajas de cartón de color café, mismas que se encontraban envueltas o cubiertas con Nylon y al realizar la revisión correspondiente, aseguraron un arma de fuego calibre 5.45 X 39 mm, un arma de fuego marca Smith & Wesson y siete mil 170 cartuchos calibre 7.62X39. Vila Chávez más adelante subrayó que también lograron observar que había al menos 561 cartuchos calibre .752 N, 190 cartuchos calibre .223, 31 cartuchos calibre 50, así como, 45 cargadores 7.62 x 39, cinco cargadores .223, un cargador de disco, lo que arrojó un total de dos armas de fuego, siete mil 952 cartuchos de diversos calibres, 50 cargadores de diferentes calibres y un cargador de disco. Al final el fiscal de la federación en Chiapas acoto, todo lo que la PFM aseguró quedó bajo resguardo y a disposición del MPF, quien se encargará de seguir armando o integrando la carpeta de investigación, y con ello deslindar probables responsabilidades…sin comentarios

VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL, MANCHAS NEGRAS EN TAPACHULA…

Uno de los lunares cancerígenos que la edil de Tapachula tiene en su gabinete son los titulares de Vialidad y el de protección civil que son unos buenos para nada, en vialidad existe un amasiato, según se dice, sin conceder, con los propietarios de las grúas quienes cobran por arrastre o entregar una unidad de sus corralones fuertes cantidades, como que si los carros o motocicletas hubieran sido internados en un hospital tipo Los Ángeles. En el amasiato que sostienen las autoridades de vialidad y tránsito del estado se dan jugosos negocios que los altos mandos o jefes deberían investigar y prohibir que los carros o motocicletas se los lleven las grúas del servicio particular al corralón imagínense por una moto que se llevaron al corralón le cobraron a un humilde parroquiano alrededor de 3 mil pesos para que le devolvieran su moto, dizque esos tres mil pesitos fueron por “arrastre”, que poca madre de hambreadores. Por otro lado, esta protección civil del municipio que esta lamentablemente bajo irresponsabilidad de Herbert Shoderer, quien, pese a que existen algunas denuncias de ciudadanos de talleres reparadoras de motosierras, al parecer “clandestinos” que dañan el medio ambiente por el escándalo o ruido que hacen desde temprana hora, no ha hecho nada al respecto, como el que está ubicado en la 3ª oriente entre 11 y 13 norte. Así mismo existe árboles que se deben podar o definitivamente derrumbar, pero el flamante titular de Protección Civil le ha valido un comino, pero eso si las herramientas de trabajo y algunos empleados lambiscones los mantiene en su casa para que vayan a trabajar a su finca o rancho, según dijeron varios ciudadanos, sin conceder nada al respecto. De qué sirve que la edil Rosa Irene Urbina Castañeda se esté partiendo el alma en darle a Tapachula un mejor aspecto si sus funcionarios de vialidad y protección civil no cumple con su política, por el contrario, la dejan mal parada, por lo que deberían hacer una reflexión- investigación y actuar a la voz de ya contra esos malosos funcionarios…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Sostiene legislador Llaven reunión con organismos sociales y ediles de diferentes regiones de Chiapas…Luego de dar a conocer que hace unos días se llevó a cabo audiencias con presidentes municipales y líderes de diferentes regiones de Chiapas en su oficinas denominada Casa de Gestión y Enlace Legislativo en Tuxtla Gutiérrez, El diputado federal Jorge Llaven Abarca, señaló que ahí refrendo su compromiso de trabajar en unidad para impulsar y gestionar proyectos que generen bienestar y gobernabilidad en sus municipios. Agrego el legislador federal que hoy la nueva política que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas es caminar y respaldar las gestiones de las y los alcaldes para que a Chiapas le vaya bien. Al final acoto Llaven Abarca que desde la Cámara de Diputados continuará defendiendo los verdaderos intereses de las y los chiapanecos, privilegiando siempre a los que menos tienen… Ver para comentar… Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS